Profesorii se pregătesc de grevă generală. Când ar putea fi închise școlile (VIDEO)

Cu 20.000 de oameni în fața Guvernului, Ilie Bolojan a discutat cu profesorii pe tema salariului minim. Reprezentanții sindicatelor din educație amenință că intră în grevă generală.

Grevă generală în educație. Când se opresc cursurile

Disucțiile dintre sindicate, patronate și Ilie Bolojan s-au terminat fără nicio decizie. Premierul nu vrea să asculte deloc de sindicate și vrea să meargă înainte cu decizia de a îngheța salariul minim. Iar reacția sindicaliștilor nu s-a lăsat așteptată. spun că sunt pregătiți să intre în grevă generală.

„La discuții au participat presedinții confederatiilor sindicale. Nu s-a luat nicio decizie, dar noi nu putem accepta înghețarea salariului minim. Este o măsură de așa-zisă austeritate, care nu ajută la nimic. Ar fi de dorit să mai existe discuții, dar mai important este să existe soluții. Nu este vorba numai de creșterea salariului minim pe economie. Vorbim de toate măsurile de austeritate care au dus la sărăcirea populației.

Pentru ei acolo la Palatul Victoria suntem doar niște cifre. Dar aici, în stradă, sunt oameni care au probleme. Toți specialiștii spun că aceste măsuri nu asigură nici reducerea deficitului, nici creștere economică.

Nu asta e soluția, să lovești în 6 milioane de români care muncesc. Nu știu când se va lua o decizie pe salariul minim. Noi pregătim referendum în învățământ pentru declanșarea grevei generale. Suntem într-o situație limită. Politicile de austeritate au reușit doar sa unească oamenii împotriva deciziilor acestui guvern. Dacă guvernul nu înțelege că nu mai poate continua cu tăierile de venituri suntem dispuși să mergem mult mai departe.”, a declarat pentru , Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Referendumul pentru greva generală din educație ar urma să fie declanșat imediat după protestele de azi din fața guvernului.