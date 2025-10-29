B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Profesorii se pregătesc de grevă generală. Când ar putea fi închise școlile (VIDEO)

Profesorii se pregătesc de grevă generală. Când ar putea fi închise școlile (VIDEO)

Adrian A
29 oct. 2025, 12:49
Profesorii se pregătesc de grevă generală. Când ar putea fi închise școlile (VIDEO)

Cu 20.000 de oameni în fața Guvernului, Ilie Bolojan a discutat cu profesorii pe tema salariului minim. Reprezentanții sindicatelor din educație amenință că intră în grevă generală.

Grevă generală în educație. Când se opresc cursurile

Disucțiile dintre sindicate, patronate și Ilie Bolojan s-au terminat fără nicio decizie. Premierul nu vrea să asculte deloc de sindicate și vrea să meargă înainte cu decizia de a îngheța salariul minim. Iar reacția sindicaliștilor nu s-a lăsat așteptată. Profesorii spun că sunt pregătiți să intre în grevă generală.

„La discuții au participat presedinții confederatiilor sindicale. Nu s-a luat nicio decizie, dar noi nu putem accepta înghețarea salariului minim. Este o măsură de așa-zisă austeritate, care nu ajută la nimic. Ar fi de dorit să mai existe discuții, dar mai important este să existe soluții. Nu este vorba numai de creșterea salariului minim pe economie. Vorbim de toate măsurile de austeritate care au dus la sărăcirea populației.

Pentru ei acolo la Palatul Victoria suntem doar niște cifre. Dar aici, în stradă, sunt oameni care au probleme. Toți specialiștii spun că aceste măsuri nu asigură nici reducerea deficitului, nici creștere economică.

Nu asta e soluția, să lovești în 6 milioane de români care muncesc. Nu știu când se va lua o decizie pe salariul minim. Noi pregătim referendum în învățământ pentru declanșarea grevei generale. Suntem într-o situație limită. Politicile de austeritate au reușit doar sa unească oamenii împotriva deciziilor acestui guvern. Dacă guvernul nu înțelege că nu mai poate continua cu tăierile de venituri suntem dispuși să mergem mult mai departe.”, a declarat pentru B1 TV, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Referendumul pentru greva generală din educație ar urma să fie declanșat imediat după protestele de azi din fața guvernului.

Tags:
Citește și...
Surpriză pe o plajă din Australia. O sticlă cu mesaje vechi de un secol, scrise de soldații din Primul Război Mondial, a fost găsită
Eveniment
Surpriză pe o plajă din Australia. O sticlă cu mesaje vechi de un secol, scrise de soldații din Primul Război Mondial, a fost găsită
Un bărbat din Cluj-Napoca a cerut o sumă uriașă pe un apartament. Internetul a explodat: „Are view la Mediterană?”
Eveniment
Un bărbat din Cluj-Napoca a cerut o sumă uriașă pe un apartament. Internetul a explodat: „Are view la Mediterană?”
6% din adolescenții români au încercat cel puțin o dată substanțe interzice. Ce măsuri propune ministrul Educației pentru combaterea fenomenului
Eveniment
6% din adolescenții români au încercat cel puțin o dată substanțe interzice. Ce măsuri propune ministrul Educației pentru combaterea fenomenului
Un angajat al unei baze aeriene și-a ucis soția și colegul de muncă, apoi s-a sinucis. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Un angajat al unei baze aeriene și-a ucis soția și colegul de muncă, apoi s-a sinucis. Iată ce s-a întâmplat
Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea trece de CCR, spune Tudorel Toader
Eveniment
Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea trece de CCR, spune Tudorel Toader
A lăsat totul în urmă pentru România. Șocul unui tânăr nepalez care visa la o viață mai bună: „E destul de diferit de ceea ce mă așteptam”
Eveniment
A lăsat totul în urmă pentru România. Șocul unui tânăr nepalez care visa la o viață mai bună: „E destul de diferit de ceea ce mă așteptam”
Cum să creezi ținute bărbătești perfecte, descoperă sfaturi de stil pentru fiecare ocazie
Eveniment
Cum să creezi ținute bărbătești perfecte, descoperă sfaturi de stil pentru fiecare ocazie
De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
Eveniment
De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
UPDATE: Un bărbat care avea asupra lui un cuțit și o unealtă multifuncțională a fost depistat de jandarmi în apropierea protestului din Piața Victoriei / Ce măsuri cer sindicaliștii ieșiți în stradă Guvernului: „Spunem un nu hotărât austerității”
Eveniment
UPDATE: Un bărbat care avea asupra lui un cuțit și o unealtă multifuncțională a fost depistat de jandarmi în apropierea protestului din Piața Victoriei / Ce măsuri cer sindicaliștii ieșiți în stradă Guvernului: „Spunem un nu hotărât austerității”
Donald Trump va retrage trupele din România. Știrea a apărut în presa ucraineană. MApN a ținut informația la sertar
Eveniment
Donald Trump va retrage trupele din România. Știrea a apărut în presa ucraineană. MApN a ținut informația la sertar
Ultima oră
12:48 - Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”
12:48 - Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
12:45 - Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
12:25 - Surpriză pe o plajă din Australia. O sticlă cu mesaje vechi de un secol, scrise de soldații din Primul Război Mondial, a fost găsită
12:18 - Radierea mașinii te scapă de amenzi uriașe. Iată în ce situații legea te obligă să acționezi imediat
12:16 - Regina Maxima a Țărilor de Jos, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă Suverana
12:10 - Alex Bodi are motive de supărare în vacanță. Afaceristul și-a găsit bolidul lovit pe o stradă din Monte Carlo
11:42 - Irina Fodor, despre dependența fiicei sale: „Eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează”. Despre ce este vorba și care a fost soluția găsită de mamă
11:41 - Un bărbat din Cluj-Napoca a cerut o sumă uriașă pe un apartament. Internetul a explodat: „Are view la Mediterană?”
11:40 - 6% din adolescenții români au încercat cel puțin o dată substanțe interzice. Ce măsuri propune ministrul Educației pentru combaterea fenomenului