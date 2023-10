Profesorii și elevii vor avea două zile libere în luna octombrie, înainte de a începe prima vacanţă. Ce se sărbătoresc la aceste date

O nouă mini-vacanță aduce bucurie în rândul majorității copiilor, iar această pauză se întâmplă chiar înainte de prima vacanță din noul an școlar. În plus, și profesorii vor avea parte de aceste .

Două zile libere de la stat pentru profesori și elevi, în luna octombrie

În următoarea perioadă a lunii octombrie, elevii și cadrele didactice din țară vor avea parte de o zi liberă suplimentară. Această odihnă vine înainte cu doar câteva săptămâni de vacanța planificată pentru finalul lunii octombrie.

Elevii și profesorii beneficiază de o zi liberă în onoarea Zilei Internaționale a Educației, sărbătorită în fiecare an pe 5 octombrie. În plus, în acest an, 5 octombrie coincide cu o zi de joi, și profesorii vor fi prezenți la școală doar patru zile în această săptămână, scrie .

Începând cu anul 1994, în fiecare an, în data de 5 octombrie, este sărbătorită Ziua Educației la nivel mondial. Cu toate acestea, în București, în afară de Ziua Educației de pe 5 octombrie, elevii și profesorii vor avea o a doua zi liberă pentru a celebra Sfântul Dimitrie cel Nou, patronul spiritual al Bucureștiului. Astfel, în data de 5 octombrie 2023, doar elevii din Capitală se vor bucura de această zi liberă adițională.

27 octombrie 2023, zi nelucrătoare

Pe data de 27 octombrie 2023, când Sfântul Dimitrie cel Nou, patronul spiritual al Bucureștiului, este sărbătorit, ziua este declarată ca fiind nelucrătoare.

„Prin Contractul colectiv de muncă la nivelul grupului de unități al ISMB, ziua de 27 octombrie (Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou) este stabilită ca zi nelucrătoare în sistemul de învățământ de stat din municipiul București. Ca atare, în săptămâna 23-27 octombrie 2023, nu pot fi programate a se desfășura „Săptămâna Școala Altfel” sau „Săptămâna Verde”.

Metodologiile privind organizarea acestor două Programe stabilesc că ele trebuie să aibă „o durată de 5 zile consecutive lucrătoare”, a explicat pe o rețea de socializare Iuliana Constantinescu, preşedintă a Reprezentanței Sectorului 2 Bucureşti, a Federației Naționale a Părinților.