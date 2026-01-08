B1 Inregistrari!
Iulia Petcu
08 ian. 2026, 10:23
Proiect de lege: Apă potabilă gratuită în instituțiile publice. Cum ar urma să fie puse în practică noile obligații
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce prevede proiectul de lege privind accesul gratuit la apă potabilă
  2. De ce spun inițiatorii că accesul la apă este deficitar în prezent
  3. Cum ar urma să fie puse în practică noile obligații
  4. Ce condiții suplimentare impune legea pentru siguranță și igienă

În timp ce cetățenii pierd ore întregi la ghișee, în săli de așteptare sau în noduri de transport, o inițiativă legislativă promite o schimbare aparent minoră, dar cu impact direct. Un proiect de lege aflat în dezbatere parlamentară propune ca accesul la apă potabilă gratuită să devină o obligație clară pentru instituțiile publice.

Ce prevede proiectul de lege privind accesul gratuit la apă potabilă

Inițiativa legislativă obligă instituțiile și autoritățile publice să asigure gratuit apă potabilă tuturor persoanelor care le trec pragul. Sunt vizate școlile, spitalele, policlinicile, dar și gările, autogările, aeroporturile sau stațiile de metrou.

Potrivit proiectului, accesul la apă va fi asigurat prin amplasarea de dozatoare, indiferent dacă spațiile respective sunt sau nu racordate la rețeaua publică. Inițiatorii susțin că măsura urmărește reducerea inechităților sociale și scăderea cantității de deșeuri din plastic.

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat înainte de vacanța de iarnă și vizează completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

De ce spun inițiatorii că accesul la apă este deficitar în prezent

Semnatarii proiectului arată că, în prezent, accesul la apă potabilă în spațiile publice interioare este „deficitar și neuniform reglementat”. Actualul cadru legal se concentrează pe monitorizarea calității apei de la robinet, nu pe accesul efectiv al cetățenilor, relatează Jurnalul.ro.

„Legislația nu instituie o obligație clară pentru administratorii clădirilor publice de a asigura puncte de hidratare gratuită pentru cetățeni”, se arată în expunerea de motive.

În lipsa unei obligații explicite, oamenii sunt nevoiți să cumpere apă îmbuteliată, mai ales în situații de așteptare prelungită. „Această situație generează inechități sociale, afectând în special persoanele vulnerabile”, mai precizează documentul.

Cum ar urma să fie puse în practică noile obligații

Proiectul stabilește clar că instituțiile trebuie să amplaseze dozatoare de apă în zonele intens circulate. „Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi au obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă”, prevede textul.

În clădirile unde racordarea la rețea nu este posibilă, administratorii pot opta pentru dozatoare tip water cooler, alimentate cu recipiente. Distribuția apei va fi permisă doar cu pahare de unică folosință, realizate din materiale sustenabile.

Ce condiții suplimentare impune legea pentru siguranță și igienă

Instituțiile publice vor fi obligate să contracteze furnizori autorizați, care să asigure atât apa, cât și mentenanța periodică a aparatelor. „Concret, furnizorul nu va putea livra apă fără a prezenta, concomitent, buletinul de analiză aferent lotului respectiv”, explică inițiatorii.

Aceștia susțin că măsura răspunde unei nevoi sociale acute. „Protecția sănătății în spațiile publice nu mai poate fi tratată facultativ”, se arată în expunere, în contextul fluxurilor mari de persoane și al perioadelor tot mai frecvente de caniculă.

Inițiativa aparține deputatului USR Ștefan Tănasă și este semnată de 18 parlamentari. Un proiect similar, care limita prețul apei îmbuteliate în gări și aeroporturi, a fost respins luna trecută.

