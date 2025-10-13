Senatul a aprobat un proiect de lege care permite personalului silvic să înregistreze acțiunile la serviciu fără consimțământul oamenilor. Această măsură vine pentru a spori eficiența patrulelor forestiere și pentru a proteja mai bine resursele naturale și siguranța publică. Camera Deputaților urmează să decidă dacă legea va intra în vigoare. Proiectul completează Ordonanța nr. 59/2000, care reglementează statutul personalului silvic și atribuțiile acestora.

Cine va putea folosi bodycam-uri

Pădurarii și alți angajați cu atribuții speciale pot folosi camere și microfoane pentru a filma orice activitate legată de protecția pădurilor, vânatului, peștilor și ariilor protejate. Proiectul a trecut cu 106 „pentru”.

„În scopul realizării atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier, a fondului cinegetic, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate, acţiunile personalului silvic învestit cu exerciţiul autorităţii publice, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu specificate sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate”, prevede proiectul de lege adoptat, potrivit Capital.ro.

Datele personale obținute prin fotografii și înregistrări nu vor putea fi folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate. Utilizarea lor trebuie să respecte regulamentul european GDPR.

Regulamentul European (Regulamentul General privind Protecția Datelor) oferă persoanelor fizice control asupra datelor și modernizează normele de protecție la nivel european. Scopul este de a spori încrederea cetățenilor și de a proteja drepturile lor.

Cât timp vor fi păstrate imaginile și înregistrările

spune că pozele și înregistrările audio/video pot fi păstrate timp de 6 luni de la momentul în care au fost făcute. Dacă sunt folosite într-un proces judiciar, ele se vor păstra ca probe, conform regulilor pentru probe, asigurând astfel transparența și controlul corect al datelor. După 6 luni, materialele vor fi distruse definitiv.

Această prevedere asigură respectarea drepturilor cetățenilor și folosește materialele doar pentru scopuri oficiale și legale.