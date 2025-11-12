B1 Inregistrari!
Proiect de lege: Părinții și tutorii copiilor cu sindrom Down sau autism vor avea acces la consiliere psihologică gratuită

Ana Beatrice
12 nov. 2025, 17:52
Proiect de lege: Părinții și tutorii copiilor cu sindrom Down sau autism vor avea acces la consiliere psihologică gratuită
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cine va beneficia de consiliere psihologică gratuită
  2. De ce este necesară această măsură
  3. Ce înseamnă sindromul Down și tulburările din spectrul autist

Părinții și tutorii copiilor cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist ar putea primi consiliere psihologică gratuită. Un nou proiect de lege propune această măsură pentru a sprijini familiile care se confruntă cu astfel de provocări.

Cine va beneficia de consiliere psihologică gratuită

Părinții sau tutorii legali ai copiilor cu sindrom Down ori tulburări din spectrul autist pot beneficia de consiliere psihologică gratuită. Serviciile vor fi decontate integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, conform unui proiect de lege recent depus.

Consilierea va fi oferită în ambulatorii, cabinete de psihologie clinică sau centre comunitare autorizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Inițiativa urmărește sprijinirea familiilor care se confruntă zilnic cu provocările îngrijirii copiilor cu nevoi speciale.

De ce este necesară această măsură

Proiectul a fost inițiat de fosta ministră a Muncii, care a semnalat creșterea cazurilor de copii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist. Potrivit datelor oficiale, 14,3% dintre copiii de școală primară din România suferă de astfel de afecțiuni, conform raportului din 2023.

Multe familii se confruntă zilnic cu dificultăți medicale, sociale și emoționale cauzate de îngrijirea copiilor cu dizabilități complexe. Aceste provocări duc frecvent la stări de anxietate, depresie, epuizare emoțională sau chiar sindrom de burnout parental, arată documentul legislativ.

Ce înseamnă sindromul Down și tulburările din spectrul autist

Sindromul Down este o afecțiune genetică determinată de prezența unui cromozom suplimentar, care influențează dezvoltarea fizică și intelectuală a copilului. Copiii cu sindrom Down pot avea întârzieri în vorbire, dificultăți de învățare și o dezvoltare motorie mai lentă, dar pot duce o viață activă cu sprijin adecvat.

Tulburările din spectrul autist reprezintă un ansamblu de condiții neurodezvoltamentale care afectează comunicarea, comportamentul și interacțiunea socială. Copiii cu autism pot manifesta dificultăți în înțelegerea emoțiilor, preferință pentru rutine stricte și sensibilitate crescută la stimuli. Ambele afecțiuni necesită intervenții personalizate și sprijin constant pentru a stimula dezvoltarea și integrarea socială.

