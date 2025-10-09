B1 Inregistrari!
Proiect de lege pentru siguranța tinerilor. Cum vor fi controlate și sancționate vânzările dispozitivelor de vapat de unică folosință

Iulia Petcu
09 oct. 2025, 21:51
Proiect de lege pentru siguranța tinerilor. Cum vor fi controlate și sancționate vânzările dispozitivelor de vapat de unică folosință
Sursa foto: tuburiaparate.ro
Cuprins
  1. De ce se propune interzicerea dispozitivelor de vapat de unică folosință
  2. Ce sancțiuni prevede proiectul de lege
  3. Ce exemple internaționale urmează România

În România, parlamentarii propun o nouă inițiativă legislativă care vizează protecția sănătății tinerilor prin restricționarea dispozitivelor de vapat de unică folosință. Această măsură ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, urmărind limitarea accesului la produsele cu niveluri ridicate de nicotină, tot mai populare în rândul adolescenților.

De ce se propune interzicerea dispozitivelor de vapat de unică folosință

Inițiativa legislativă vizează în special protecția tinerilor, care au început să utilizeze tot mai frecvent aceste dispozitive. Dispozitivele de vapat de unică folosință conțin adesea cantități de nicotină echivalente cu două sau trei pachete de țigări obișnuite, ceea ce ridică riscuri semnificative pentru sănătate. Parlamentarii care susțin proiectul argumentează că accesul facil la astfel de produse creează o dependență timpurile și expune adolescenții la efecte nocive pe termen lung. În acest context, interdicția vizează reducerea disponibilității acestor dispozitive și crearea unui nou cadru legislativ mai sigur pentru tinerii români.

Ce sancțiuni prevede proiectul de lege

Proiectul de lege stipulează amenzi semnificative pentru comercianții și distribuitorii care încalcă interdicția, între 10.000 și 50.000 de lei. În caz de recidivă, activitatea economică a acestora ar putea fi suspendată temporar. De asemenea, persoanele sau companiile care promovează astfel de produse, inclusiv influencerii care le recomandă, ar putea fi sancționați cu amendă între 5.000 și 25.000 de lei. Parlamentarii subliniază că aceste sancțiuni au rolul de a descuraja răspândirea produselor de vapat de unică folosință și de a proteja sănătatea publică, în special a tinerilor, relatează Capital.ro.

Ce exemple internaționale urmează România

Mai multe state europene au adoptat deja măsuri similare. Belgia a interzis aceste produse de la 1 ianuarie 2025, urmată de Franța și Regatul Unit. Irlanda a introdus o taxă suplimentară pe lichidul cu nicotină, crescând astfel costul dispozitivelor, iar în cantonul Valais din Elveția, vânzarea dispozitivelor de vapat de unică folosință a fost interzisă de la 1 mai 2025, ca parte a revizuirii legislației sanitare cantonale. În unele cazuri, companiile internaționale, precum Philip Morris International, au contestant aceste interdicții, invocând conflicte cu legislația federală sau principiul separației puterilor.

Prin această propunere, România urmărește alinierea la tendințele europene, protejarea sănătății tinerilor și stabilirea unui cadru legal care să descurajeze comercializarea produselor de vapat de unică folosință.

