Un proiect legislativ introduce noi pentru proprietarii de . Aceștia nu vor mi putea să-și țină animalele legate mai mult de două ore zilnic.

Inițiativa a fost depusă la și impune o serie de obligații noi proprietarilor de câini. Dacă va fi adoptat și va intra în vigoare, animalele nu vor mai putea fi legate pentru o perioadă mai lungă de două ore pe zi. Cei care nu se vor conforma ar putea fi acuzați de rele tratamente şi abuz față de animale.

Ce prevede noul proiect legislativ?

Acest proiect legislativ propune completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor și urmărește extinderea sferei acelor acțiuni care pot fi considerate rele tratamente și abuz față de animale. În mod expres, actul normativ propune incriminarea celor care obișnuiesc să țină câinii legați în permanență.

Concret se interzice ca un animal să fie ținut legat mai mult de două ore pe zi. Se propune ca legarea câinilor să se facă doar temporar și cu anumite condiții. Cei care nu vor respecta legea vor fi puși sub acuzare, iar dacă vor repeta aceste fapte vor fi lăsați fără câini. Animalele vor fi confiscate de către autoritățile competente.

Proiectul are în vedere următoarele situații care ar putea fi considerate rele tratamente şi abuz faţă de animale:

ținerea câinilor legați permanent sau pentru perioade care depășesc două ore într-un interval de 24 de ore;

utilizarea unor sisteme de prindere care limitează sever mișcarea sau pot provoca răni;

lipsa accesului permanent la apă potabilă;

lipsa unui adăpost care să asigure protecția față de intemperii și temperaturi extreme.

Care sunt consecințele încălcării legii?

Dacă acest proiect legislativ va trece de Parlament și va intra în vigoare, noțiunea de „rău tratament” nu se va limita la situațiile menționate anterior. În această categorie de fapte vor intra și comportamentul brutal față de animale sau utilizarea abuzivă a acestora; supunerea animalelor la eforturi inutile; neasigurarea condițiilor minime de întreținere.

La prima constatare a nerespectării condițiilor minime de întreținere și protecție, autoritățile competente vor dispune măsuri de remediere, conform inițiativei legislative. Proprietarul va avea la dispoziție un termen de conformare de cel mult 24 de ore.

În cazul în care nu va da curs acestor cerințe, autoritățile vor putea aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 205/2004. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 și 12.000 de lei. În cazul în care faptele se repetă, se poate ajunge la confiscarea animalului.