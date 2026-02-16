B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”

Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”

Flavia Codreanu
16 feb. 2026, 15:35
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Foto: Hepta - Zuma Press / Xinhua
Cuprins
  1. De ce este văzut proiectul metroului din Cluj un risc financiar
  2. De ce este contestată eficiența în transport

Proiectul metroului din Cluj, considerat cea mai mare investiție de infrastructură locală din istoria României, a devenit subiectul unor critici venite din partea administrației din Timișoara.

Ruben Lațcău, viceprimarul orașului, și-a exprimat scepticismul cu privire la investiția financiară a acestui contract de 2,5 miliarde de euro. Acesta a avertizat că responsabilitatea uriașă asumată direct de primărie, și nu de Guvern, ar putea genera blocaje bugetare pentru cel puțin un deceniu.

De ce este văzut proiectul metroului din Cluj un risc financiar

Potrivit libertatea, principala îngrijorare semnalată de oficialul timișorean se referă la faptul că semnătura pe contractul cu antreprenorul turc aparține exclusiv Primăriei Cluj-Napoca. Această structură juridică transferă riscul penalităților și al costurilor neacoperite direct pe umerii municipalității. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă, bugetul local de investiții nu ar putea acoperi o asemenea sumă nici în 10 ani.

Dacă aș fi viceprimar în Cluj, n-aș dormi noaptea. Metroul e o problemă locală pentru voi. Contractul de două miliarde și jumătate de euro semnat de Primăria Cluj, care nu are acești bani nici în 10 ani din investiție, va crea penalități și costuri și peste un deceniu.”, a declarat Lațcău, dorind să sublinieze presiunea imensă pe care o pune acest proiect asupra orașului.

De ce este contestată eficiența în transport

Pe lângă aspectele financiare, a fost contestată și eficiența proiectului raportată la dimensiunea orașului. Lațcău consideră că autoritățile clujene au ales soluția metroului fără a integra sistemul cu transportul feroviar regional, cum ar fi trenul dinspre Gherla. Conform acestuia, un oraș cu mai puțin de un milion de locuitori are nevoie de o conexiune reală cu localitățile limitrofe pentru ca o investiție de o asemenea amploare să fie justificată și funcțională pe termen lung.

Metroul din Cluj prevede o linie de 21 de kilometri cu 19 stații, care să lege municipiul de comuna Florești. Deși lucrările au început oficial în iunie 2024, data estimată pentru finalizarea întregii magistrale este anul 2031. Până atunci, dezbaterea privind capacitatea primăriei de a gestiona un contract care depășește cu mult resursele sale proprii rămâne un punct central de dispută între administrațiile marilor orașe din România.

Tags:
Citește și...
Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
Eveniment
Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
Eveniment
Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
Eveniment
Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
Eveniment
Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Eveniment
Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
Eveniment
Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece
Eveniment
Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece
Vești proaste pentru acești pensionari. Motivul pentru care vor primi mai puțini bani la pensie
Eveniment
Vești proaste pentru acești pensionari. Motivul pentru care vor primi mai puțini bani la pensie
Fondul de urgență și fondul de siguranță. Ce recomandă specialiștii pentru protecția bugetului personal în perioade de incertitudine economică
Eveniment
Fondul de urgență și fondul de siguranță. Ce recomandă specialiștii pentru protecția bugetului personal în perioade de incertitudine economică
Amendă de până la 500 de euro pentru o înghețată mâncată pe stradă. Regula surprinzătoare din Florența
Eveniment
Amendă de până la 500 de euro pentru o înghețată mâncată pe stradă. Regula surprinzătoare din Florența
Ultima oră
16:30 - Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
16:23 - Comisia Europeană va fi reprezentată la Consiliul Păcii. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană privind Fâşia Gaza
16:08 - Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
16:01 - Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
15:59 - Arcul Îndrăgostiților nu mai există. Stânca iconică din Italia s-a surpat chiar pe de Ziua Îndrăgostiților
15:57 - Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
15:47 - Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
15:45 - Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt
15:30 - Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
15:01 - Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece