Proiectul pentru Autostrada de pe Valea Prahovei, blocat într-un cost de 9 miliarde de euro. Zeci de kilometri de tuneluri „aberante” și „gogorițe” care majorează prețul incredibil de mult

Autostrada de pe Valea Prahovei ar urma să coste în jur de 87 de milioane de euro per kilometru, arată documentele consultate de . Varianta de traseu aleasă „câștigătoare” propune soluții tehnice „aberante”, „fantasmagorice” și „gogorițe” care majorează prețul incredibil de mult.

Detaliile încă nu au fost definitivate, iar ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține că nu le acceptă. Totuși, el și CNAIR sunt acuzați de opoziție că au scăpat din frâu derularea contractului. Pentru studiul de fezabilitate care trebuie finalizat contractual în septembrie 2023 nici măcar nu s-a trecut de prima etapă.

Autostrada de pe Valea Prahovei, blocată într-un cost de 9 miliarde de euro

„Analiza de trasee din AMC1 (n.r. – prima fază din Analiza Multicriterială) nu este serioasă”, consideră Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura.

„Dacă tu pui din burtă niște trasee și niște soluții tehnice aberante nu vor ieși că sunt ok. Dacă tu pui tunel de 14 kilometri la Câmpina, Doamne iartă-mă, e o aberație, e o soluție pusă la mișto… Ca un ordin de mărime, Magistrala M5 Drumul Taberei – Eroilor are puțin sub 7 kilometri, tunel dublu care e mai mic decât un tunel de autostradă”, a explicat reprezentantul API.

Mai mult, el spune că „este absolut evident că între Ploiești și Câmpina nu ai nevoie de niciun tunel. Nu are niciun sens”.

Vina o poartă CNAIR, care trebuia să verifice situația și să îl țină „în frâu” pe consultant pentru a livra ceva viabil, a adăugat Ionuț Ciurea.

„Este jobul Companiei să urmărească ce face consultantul. Nu merge ‘tu proiectează cum vrei tu, eu îți semnez orice‘. Compania de Drumuri e responsabilă și trebuie să stea pe consultant să proiecteze ceva decent”, a declarat el pentru HotNews.ro.

Despre această situație a vorbit și fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, care susține că Sorin Grindeanu „a scăpat din mână” calendarul contractual.

„Calendarul contractual a fost complet scăpat din mână de domnul Grindeanu. De un an de zile de când am plecat de la minister nu se întâmplă nimic pe acest proiect”, a afirmat Cătălin Drulă pentru HotNews.ro.

Fostul ministru consideră că traseul ales de consultant este „o variantă fantasmagorică” și subliniază că una din soluțiile tehnice selectate este o „gogoriță”.

„Consultantul a venit în decembrie cu o variantă fantasmagorică de traseu, atehnică, cu un tunel continuu de 14km într-o zonă relativ ușoară de traseu, unde Valea Prahovei este largă, în zona Câmpina, unde autostrada se poate construi la zi. Un astfel de tunel de 14km a cărui pantă urmează cota naturală a terenului (ca unul de metrou) este în mod evident o gogoriță”, a explicat Cătălin Drulă.

„De ce a făcut consultantul această opțiune? Pentru că i s-a permis de către CNAIR și minister. Probabil pentru că nu își dorește să ducă contractul la bun sfârșit sau pentru a forța printr-o falsă comparație de costuri revenirea la traseul din 2006 prin mijlocul stațiunilor. Trăgând cu carioca astfel de structuri aberante, costurile bineînțeles că sunt și ele colosale”, a continuat el.

„Dincolo de aceste considerente tehnice, este delăsarea, nepăsarea și neputința ministerului și a companiei de a gestiona acest contract. Dacă în decembrie îți vine consultantul cu un traseu aberant, în ianuarie îl dai cu capul de masă și îl aduci la rațiune și în februarie ai o variantă rezonabilă și decentă de traseu”, a mai spus Cătălin Drulă.