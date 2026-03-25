Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul

Flavia Codreanu
25 mart. 2026, 18:02
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Thiago Prudencio
Cuprins
  1. Detalii despre decesul miliardarului
  2. Fortăreața din Miami unde proprietarul OnlyFans a murit departe de lume
  3. Ce averea impresionantă lăsată în urmă

Proprietarul OnlyFans a murit cu câteva zile înainte ca vestea să devină publică.  Deși deținea una dintre cele mai cunoscute platforme din lume, afaceristul era celebru pentru discreția sa. Acesta era cunoscut pentru faptul că avea o singură fotografie postată în spațiul public.  

Detalii despre decesul miliardarului

Moartea miliardarului nu a fost una bruscă. Acesta se lupta cu probleme grave de sănătate de mai multă vreme. Dispariția sa a fost confirmată oficial de companie abia după ce informația a apărut în presa americană.

Moartea sa nu a fost bruscă, astfel că a existat multă pregătire. A murit cu câteva zile înainte ca presa să afle, așa că nu a existat nicio întrerupere a activității”, a declarat un apropiat pentru The New York Post.

Fortăreața din Miami unde proprietarul OnlyFans a murit departe de lume

Leonid Radvinsky și-a petrecut ultimele zile într-un apartament de lux de 19 milioane de dolari din Miami, conceput special pentru a oferi intimitate. Locuința funcționa ca o adevărată fortăreață, cu lifturi private și securitate permanentă, Astfel, miliardarul evita orice concatc cu lumea din exterior

În cadrul unei gale recente dedicate cercetării medicale, soția acestuia a lăsat să se înțeleagă că lupta cu boala era una personală:

„Datorită oamenilor de știință din spatele cercetărilor pe care le finanțăm, un miracol a urmat altuia. Progresele vor schimba pentru totdeauna fața tratamentului cancerului. Iar Leo este aici în această seară, demonstrând că știința și miracolele merg mână în mână”, a declarat Yekaterina Chudnovsky.

Ce averea impresionantă lăsată în urmă

În momentul decesului, averea lui Radvinsky era estimată de Forbes la 4,7 miliarde de dolari, fiind unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei. Deși s-a născut în Ucraina și a crescut în Chicago, el a ales să rămână o figură foarte discretă  în lumea afacerilor.

Moartea sa nu a afectat funcționarea platformei, deoarece structura administrativă fusese securizată din timp. Conform declarațiilor oficiale, compania rămâne pe deplin pregătită pentru a-și continua activitatea fără nicio întrerupere majoră.

Zăpadă de peste 160 de metri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
