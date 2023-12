Protest al polițiștilor la reprezentanța Comisiei Europene. Lider sindical: Am fost tratați cum tratează Europa România, cu spatele / În toate țările NATO există pensii militare / Vom bloca sistemul (VIDEO)

Pensiile militare din România au fost incluse în PNRR, cu toate că în toate țările NATO există pensii militare care nu fac obiectul unor modificări în momentul de față, este semnalul de alarmă pe care l-a tras președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Vasile Zelca, joi, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, în contextul protestului organizat astăzi la reprezentanța Comisiei Europene în România.

Vasile Zelca (SNPPC), pe B1 TV: Vom ieși masiv în stradă și vom bloca și sistemul

Întrebat despre nemulțumirile din sistem, liderul sindical a spus: „Noi am ieșit de ieri la proteste, pichetări, am pichetat sediul Camerei Deputaților pentru că știam că sunt deputații miercuri în Parlament, iar la Camera Deputaților se află acum în dezbatere PLx 244/2023 privind modificarea Legii 223 a pensiilor militare de stat”.

„În acest moment, avem o nemulțumire foarte mare legată de faptul că pensiile militare au fost incluse în PNRR, în timp ce în toate țările membre NATO există pensii militare care nu fac în momentul de față obiectul unor modificări. Noi nu ne dorim decât predictibilitate în salarizare, carieră, dar și în pensionare, pentru că vedem care sunt efectele acestei lipse de predictibilitate, și anume tinerii nu mai vin în sistem. Din 1880 de locuri în școlile de agenți de poliție s-au ocupat doar 900”, a adăugat Vasile Zelca.

„Este pentru prima dată în România când nu se ocupă locurile scoase la concurs la școlile de agenți de poliție, iar semnalele sunt că se va întâmpla la fel și la Academie, iar în școlile MApN se face accesul pe bază de dosar. Sunt semnale pe care le tragem de ani de zile și iată că astăzi suntem martori, suntem contemporani cu dezastrul care se întâmplă în depopularea familiei ocupaționale apărare, ordine publică și securitate națională”, a continuat el.

„Astăzi ne-am dus la reprezentanța Comisiei Europene pentru că ieri am aflat că onor Parlamentul României așteaptă lumină de la Comisia Europeană, ea fiind cea care trasează sarcini, stabilește direcțiile, stabilește limitele în care trebuie să se încadreze noua lege, această lege 223 care oricum a fost ciopârțită în nenumărate rânduri în ultimii ani, din 2015 încoace”, spune sindicalistul.

„Ne-am dus acolo și am fost tratați exact cum tratează Europa România, cu spatele. Nu ne-a primit nimeni. Am depus un memoriu în care am întrebat cum subiect și predicat dacă Comisia Europeană își dorește o apărare, ordine publică și securitate slabă în România, implicit la granița Uniunii Europene, și așteptăm răspunsul. Cu siguranță, vom continua protestele. Vom ieși masiv în stradă (…) și vom bloca și sistemul”, a mai declarat Vasile Zelca.