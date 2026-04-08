Acasa » Eveniment » Protest în fața CNA, după închiderea Realitatea Plus. Moderatoarea spune că e un „protest uriaș”, însă la fața locului sunt doar câțiva oameni

Protest în fața CNA, după închiderea Realitatea Plus. Moderatoarea spune că e un „protest uriaș”, însă la fața locului sunt doar câțiva oameni

Ana Maria
08 apr. 2026, 11:56
Protest în fața CNA, după închiderea Realitatea Plus. Moderatoarea spune că e un protest uriaș, însă la fața locului sunt doar câțiva oameni
Sursa foto: Captura video Youtube / @Realitatea Plus
Cuprins
  1. Protest în fața CNA. De ce s-a decis închiderea Realitatea Plus
  2. Poate emite Realitatea Plus în online?
  3. Protest în fața CNA. Ce spune legea în astfel de cazuri
  4. Ce probleme a mai avut televiziunea în trecut

Un grup restrâns de persoane s-a adunat miercuri dimineață în fața CNA pentru a protesta față de decizia de retragere a licenței postului Realitatea Plus. Deși imaginile transmise în direct arată o prezență redusă, în emisiunea difuzată la ora 10:00, moderatoarea postului a descris manifestația drept un „protest uriaș”, informează G4Media.

Protest în fața CNA. De ce s-a decis închiderea Realitatea Plus

Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât marți retragerea licenței de emisie a Realitatea Plus, invocând neplata mai multor amenzi aplicate în cursul anului 2024. Decizia este una executorie, chiar dacă poate fi contestată în instanță de reprezentanții televiziunii.,:

”Postul își va înceta emisia după ce vom redacta decizia și o vom trimite către operatorii de cablu și furnizorii de internet”, a explicat vicepreședintele CNA, Valentin Jucan.

Poate emite Realitatea Plus în online?

După anunțul CNA, realizatoarea TV Anca Alexandrescu a declarat că postul va continua să emită pe internet și a acuzat o formă de cenzură: ”vom continua să emitem online”.

În schimb, Jucan a precizat că decizia instituției va fi transmisă inclusiv furnizorilor de internet, ceea ce ar putea bloca și difuzarea online a postului.

Protest în fața CNA. Ce spune legea în astfel de cazuri

Potrivit legislației audiovizualului, CNA are dreptul de a retrage licența unui post TV sau radio dacă acesta nu își achită amenzile în termen de șase luni de la aplicare.

În cazul Realitatea Plus, autoritățile au constatat existența a numeroase sancțiuni neachitate din 2024, chiar dacă amenzile aferente anului 2025 fuseseră plătite.

Ce probleme a mai avut televiziunea în trecut

Realitatea Plus este postul care a acumulat cele mai multe sancțiuni în ultimii ani. Televiziunea este controlată de Maricel Păcuraru.

În plus, în luna martie, ANAF, prin Direcția Antifraudă, a anunțat că a identificat posibile nereguli financiare în cadrul grupului de firme asociat postului.

Inspectorii au invocat existența unor „circuite artificiale” care ar fi fost folosite pentru evitarea plății taxelor și protejarea activelor de executări silite.

Citește și...
Cum sărbătoreau bucureștenii Paștele în urmă cu 200 de ani? Tradiții, mese și obiceiuri
Eveniment
Cum sărbătoreau bucureștenii Paștele în urmă cu 200 de ani? Tradiții, mese și obiceiuri
Ce a văzut un român pe Muntele Athos. Experiența care i-a schimbat viața: „Nu credeam că e posibil”
Eveniment
Ce a văzut un român pe Muntele Athos. Experiența care i-a schimbat viața: „Nu credeam că e posibil”
(FOTO) Ford la preț de ocazie de la ANAF. Mașina care costă cât un telefon, dar are ușile blocate
Eveniment
(FOTO) Ford la preț de ocazie de la ANAF. Mașina care costă cât un telefon, dar are ușile blocate
Urmărire de 25 km în Argeș. Un tânăr a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului
Eveniment
Urmărire de 25 km în Argeș. Un tânăr a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului
Newsweek: Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
Eveniment
Newsweek: Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
Dosarul pozelor trucate din campania prezidențială. Detalii inedite despre înscenare din ancheta procurorilor
Eveniment
Dosarul pozelor trucate din campania prezidențială. Detalii inedite despre înscenare din ancheta procurorilor
Tinerii români aleg meseriile care aduc venituri rapide. Cum poți câștiga 10.000 de lei fără facultate
Eveniment
Tinerii români aleg meseriile care aduc venituri rapide. Cum poți câștiga 10.000 de lei fără facultate
Programul funerariilor lui Mircea Lucescu. Când și unde pot fanii să-i aducă un ultim omagiu
Eveniment
Programul funerariilor lui Mircea Lucescu. Când și unde pot fanii să-i aducă un ultim omagiu
Prețul petrolului Brent cade sub 95 USD pe baril după încetarea focului din Orientul Mijlociu
Eveniment
Prețul petrolului Brent cade sub 95 USD pe baril după încetarea focului din Orientul Mijlociu
Cutremur de 4 grade în această dimineața în Vrancea. În ce orașe s-a resimțiti cel mai tare
Eveniment
Cutremur de 4 grade în această dimineața în Vrancea. În ce orașe s-a resimțiti cel mai tare
Ultima oră
12:14 - Cum sărbătoreau bucureștenii Paștele în urmă cu 200 de ani? Tradiții, mese și obiceiuri
12:08 - Ce a văzut un român pe Muntele Athos. Experiența care i-a schimbat viața: „Nu credeam că e posibil”
12:04 - Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)
11:36 - (FOTO) Ford la preț de ocazie de la ANAF. Mașina care costă cât un telefon, dar are ușile blocate
11:32 - Urmărire de 25 km în Argeș. Un tânăr a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului
11:23 - Newsweek: Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
11:17 - Armistițiul din Iran ieftinește gazele pe piața europeană. Cotația petrolului a scăzut sub 100 dolari pe baril
11:02 - Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, pomeniți pe 8 aprilie. Ce trebuie sa știi despre martirii care au răspândit credința
10:59 - Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei
10:55 - Ce a moștenit cu adevărat Răzvan Lucescu de la tatăl său. Lecția care i-a clădit drumul în viață