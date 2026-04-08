Un grup restrâns de persoane s-a adunat miercuri dimineață în fața CNA pentru a protesta față de decizia de retragere a licenței postului Realitatea Plus. Deși imaginile transmise în direct arată o prezență redusă, în emisiunea difuzată la ora 10:00, moderatoarea postului a descris manifestația drept un „protest uriaș”, informează .

Protest în fața CNA. De ce s-a decis închiderea Realitatea Plus

Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât marți retragerea licenței de emisie a , invocând neplata mai multor amenzi aplicate în cursul anului 2024. Decizia este una executorie, chiar dacă poate fi contestată în instanță de reprezentanții televiziunii.,:

”Postul își va înceta emisia după ce vom redacta decizia și o vom trimite către operatorii de cablu și furnizorii de internet”, a explicat vicepreședintele CNA, Valentin Jucan.

Poate emite Realitatea Plus în online?

După anunțul CNA, realizatoarea TV Anca Alexandrescu a declarat că postul va continua să emită pe internet și a acuzat o formă de cenzură: ”vom continua să emitem online”.

În schimb, Jucan a precizat că decizia instituției va fi transmisă inclusiv furnizorilor de internet, ceea ce ar putea bloca și difuzarea online a postului.

Protest în fața CNA. Ce spune legea în astfel de cazuri

Potrivit legislației audiovizualului, CNA are dreptul de a retrage licența unui post TV sau radio dacă acesta nu își achită amenzile în termen de șase luni de la aplicare.

În cazul Realitatea Plus, autoritățile au constatat existența a numeroase sancțiuni neachitate din 2024, chiar dacă amenzile aferente anului 2025 fuseseră plătite.

Ce probleme a mai avut televiziunea în trecut

Realitatea Plus este postul care a acumulat cele mai multe sancțiuni în ultimii ani. Televiziunea este controlată de Maricel Păcuraru.

În plus, în luna martie, ANAF, prin Direcția Antifraudă, a anunțat că a identificat posibile nereguli financiare în cadrul grupului de firme asociat postului.

Inspectorii au invocat existența unor „circuite artificiale” care ar fi fost folosite pentru evitarea plății taxelor și protejarea activelor de executări silite.