Proteste pentru independența Justiției, în , unde aproximativ o mie de persoane cer demisia șefei ÎCCJ Liei Savonea și a vicepremierului . Astfel de manifestații au loc și în alte orașe.

Proteste în Piața Victoriei

Aproximativ o mie de persoane s-au strâns și sâmbătă seară, în Piaţa Victoriei. Participanții la proteste au afișat lozinci şi au scandat mesaje de susţinere pentru o justiție independentă. Oamenii cer demisia șefei , Lia Savonea, şi a lui Cătălin Predoiu, fost mistru al Justiției, în prezent ministru de Interne.

Manifestanţii au afișat steaguri tricolore şi drapele ale Uniunii Europene. De asemenea, au afișat pancarte cu mesaje precum „Lia, te aşteptată puşcăria”, „La şmecheri se prescrie, la fraieri puşcărie”, „Justiţie, nu corupţie”.

În mijlocul a fost delimitat un spațiu unde se află mai multe persoane cu megafoane. Aceștia dau tonul la scandări. În Piața Victoriei se aud scandări precum „Magistraţii care fură pregătesc o dictatură”, „Fără prescripţie pentru corupţie”, „Demisia, Savonea”, „Jos Predoiu”, dar și „Nicuşoare, nu mai sta, apără Justiţia”, „Deficitul bugetar, la corupţi în buzunar”, „Hoţii”, ”Borfaşilor”.

Participanții la manifestație au adus o cruce de lemn de mari dimensiuni pe care scrie „Justiţia română”, în jurul căreia au fost aşezate candele.

Fotografia Liei Savonea tronează în Piața Victoriei

La proteste, în Piața Victoriei, participanții au afișat o fotografie în mărime naturală a președintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea. Panoul este însoțit de un mesaj: „Asigur protecţie pentru corupţi”.

Alți protestatari afișează pancarte cu alte mesaje precum:

„Schimbarea începe unde începe curajul”;

„Toţi pentru justiţie”;

„Bucureştiul nu acceptă Omerta”.

Numărul participanţilor la manifestaţie a crescut de la oră la oră, iar celor aflaţi în Piaţa Victoriei continuă să li se alăture și alți protestatari.

Proteste și în alte orașe din țară

Circa 100 de persoane, magistraţi, avocaţi, studenţi, au participat, sâmbătă seara, la protestul din faţa Judecătoriei Craiova. Aceste proteste au fost inițiate de judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova şi popularizat pe reţelele de socializare. Sorina Marinaș a declarat că această manifestație este organizată în semn de solidaritate cu magistraţii Raluca Moroşanu şi Laurenţiu Beşu.

„Consider că este un manifest de solidaritate cu colegii mei Raluca Moroşanu şi dl judecător Beşu, consider că toţi magistraţii din această ţară care au coloană vertebrală şi sunt corecţi ar trebui să fie alături de dumnealor. Secţia de Judecători ar trebui să-i protejeze, nu să-i ia sub beneficiu de inventar. Şi cred că ar fi fost păcat să nu iasă nimeni pentru ei. Ar fi fost chiar o tragedie pentru ei. Nu ştiu dacă aţi văzut mesajul public al colegei mele judecător Moroşanu. Credeţi-mă că pentru fiecare dintre noi… orice magistrat care îşi asumă să facă ce am făcut şi eu în seara asta aici vrea să ştie că are suport”, a spus Sorina Marinaş.

Câteva sute de persoane au protestat și în faţa Tribunalului Satu Mare, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie. Manifestația a durat mai mult de o oră.