Publicația Europa Liberă, finanțată de Congresul Statelor Unite, își va înceta oficial activitatea în România pe 31 martie 2026, potrivit informațiilor furnizate de . Aceeași soartă o va avea și serviciul din Bulgaria. În noiembrie 2025, a fost închis serviciul maghiar, într-un context marcat de vizita premierului Viktor Orban la Casa Albă.

Când a revenit publicația Europa Liberă în România

Publicația a revenit în România în 2018, fiind moştenitorul serviciului Radio Europa Liberă, post de radio recepţionat în România în perioada comunistă şi până în anul 2008, după ce țara noastră a aderat la Uniunea Europeană.

Europa Liberă avea în jur de 20 de angajați în România.

La lansare, Thomas Kent, președintele REL/RI, a spus:

„Sperăm, în mod special, ca transmisiunile noastre, realizate de jurnaliști locali, să contribuie la dezvoltarea unei prese libere, să promoveze valorile și instituțiile democratice și să susțină dezbaterile în ambele țări despre locul lor în , în Uniunea Europeană și în celelalte organizații occidentale. Așteptăm să intrăm în parteneriat cu media locale independente și cu societatea civilă.”

Cine a condus redacția și ce investigații a realizat Europa Liberă

Publicația a fost lansată sub conducerea Sabinei Fati, fostă jurnalistă România liberă, iar după aproximativ doi ani, Elena Vijulie a preluat funcția de director și conduce redacția până în prezent.

Europa Liberă s-a remarcat prin dezvăluiri importante, printre care investigația Oanei Despa privind parlamentarii români care solicitau deconturi de chirie deși locuiau în București și împrejurimi. Această anchetă a generat o presiune publică care a dus la modificarea legislației în domeniu.