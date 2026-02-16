B1 Inregistrari!
Puțini țin cont de acest lucru când vine vorba de sarmale. Câte calorii conțin, de fapt, și cum îți pot afecta silueta

Ana Beatrice
16 feb. 2026, 18:52
Cuprins
  1. Câte calorii au, de fapt, sarmalele românești
  2. Putem mânca sarmale fără să ne afectăm dieta

Sarmalele ocupă un loc de cinste în bucătăria românească și sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale. Nelipsite de pe mesele de sărbătoare, ele aduc de fiecare dată gustul autentic al copilăriei și al momentelor petrecute în familie.

Cu toate acestea, oricât de delicioase ar fi, este bine să știm câte calorii conțin. Acest lucru este cu atât mai important atunci când suntem atenți la alimentație sau ne dorim să ne menținem silueta.

Câte calorii au, de fapt, sarmalele românești

Puține preparate reușesc să definească bucătăria românească la fel de bine cum o fac sarmalele. Gustul lor bogat și tradiția din spatele rețetei le transformă într-un preparat nelipsit de la mesele importante. Cu toate acestea, dincolo de savoare, sarmalele sunt cunoscute și pentru aportul lor caloric destul de ridicat. Din acest motiv, este bine să știm exact ce consumăm.

Valoarea calorică depinde în mare măsură de tipul de carne ales. Varianta clasică, cea din carne de porc, are în jur de 150 de calorii la 100 de grame. Dacă în compoziție se adaugă și slănină, numărul de calorii poate crește considerabil, ajungând chiar la 300 de calorii pentru aceeași cantitate.

Și sarmalele din carne de vită sunt frecvent întâlnite, iar acestea au, în general, aproximativ 150 de calorii la 100 de grame. În schimb, atunci când se folosește un amestec de vită și porc, conținutul caloric urcă la aproximativ 190 de calorii. Aceste diferențe devin importante mai ales atunci când porția este generoasă. Așa cum se întâmplă, de cele mai multe ori, la mesele tradiționale.

Putem mânca sarmale fără să ne afectăm dieta

Cei care își doresc o variantă mai ușoară pot opta pentru sarmalele preparate din carne de pui sau de curcan. Acestea reușesc să păstreze gustul tradițional și oferă aceeași senzație de sațietate. În același timp, au un aport caloric mai mic decât variantele clasice. Concret, 100 de grame de sarmale din carne de pasăre conțin, în medie, puțin peste 100 de calorii. Din acest motiv, sunt considerate o alegere mai potrivită pentru un stil de viață echilibrat.

Totuși, chiar și în acest caz, cantitatea consumată rămâne esențială. Consumul frecvent și în porții mari poate duce ușor la depășirea necesarului zilnic de calorii. Nutriționiștii recomandă o porție moderată, formată din aproximativ patru sarmale, servite cu o lingură de varză și puțină mămăligă. O astfel de masă ajunge, în general, la aproximativ 400 de calorii.

