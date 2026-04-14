Radu Jude bifează o nouă prezență importantă pe scena cinematografiei internaționale. Cel mai recent lungmetraj al regizorului, „Jurnalul unei cameriste”, va reprezenta România la Festivalul de Film de la Cannes 2026.

Filmul a fost selectat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes, una dintre zonele urmărite atent de profesioniștii industriei. Evenimentul are loc între 12 și 23 mai și reunește 18 producții internaționale.

Despre ce este vorba în noul proiect semnat de Radu Jude

Regizorul a explicat că pelicula nu urmează fidel romanul cunoscut al lui Octave Mirbeau. El propune o reinterpretare liberă, construită în jurul unor teme actuale și sensibile.

„Noul meu film, Le Journal d»une femme de chambre (Jurnalul unei cameriste), nu este nici o adaptare a romanului omonim a lui Octave Mirbeau, nici un remake al vreunuia din filmele care adaptează cartea”, explică , potrivit Libertatea.

Povestea urmărește viața unei tinere din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux. discută migrația, precaritatea și relațiile dezechilibrate dintre Estul și Vestul Europei. „Este mai degrabă o variațiune în jurul unora din temele cărții – iar povestea se concentrează pe viața unei tinere femei din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux”, adaugă regizorul.

Cine face parte din echipa producției

Distribuția adună nume cunoscute din cinemaul românesc și european, printre care Ana Dumitrașcu, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry și Ilinca Manolache. Din distribuție mai fac parte Sofia Ioana Dragoman, Louve Proust, Louen Bouteiller și Amélie Prévot.

Imaginea filmului poartă semnătura lui Marius Panduru, iar montajul a fost realizat de Cătălin Cristuțiu. Producător principal este Alexandru Bogdan, iar Vlad Rădulescu figurează drept coproducător.

Ce înseamnă selecția pentru cinemaul românesc

Casa de producție Avanpost consideră că prezența la confirmă direcția artistică a proiectului. Reprezentanții companiei au transmis un mesaj clar despre miza acestui tip de cinema.

„Jurnalul unei cameriste este exact tipul de cinema pe care vrem să-l susținem: radical în formă, lucid în observație și ancorat într-o realitate incomodă”, a declarat Vlad Rădulescu, reprezentant al casei de producție Avanpost.

Lansarea în cinematografele din România este programată pentru acest an, prin distribuitorul Independența Film. Radu Jude rămâne unul dintre cei mai premiați regizori români ai ultimelor decenii.