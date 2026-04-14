Iulia Petcu
14 apr. 2026, 18:59
Cel mai recent film semnat de Radu Jude, „Jurnalul unei cameriste”, va reprezenta România la Festivalul de Film de la Cannes 2026, fiind selectat în prestigioasa secțiune Quinzaine des Cinéastes; sursa foto: Facebook/Avanpost
Cuprins
  1. Despre ce este vorba în noul proiect semnat de Radu Jude
  2. Cine face parte din echipa producției
  3. Ce înseamnă selecția pentru cinemaul românesc

Radu Jude bifează o nouă prezență importantă pe scena cinematografiei internaționale. Cel mai recent lungmetraj al regizorului, „Jurnalul unei cameriste”, va reprezenta România la Festivalul de Film de la Cannes 2026.

Filmul a fost selectat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes, una dintre zonele urmărite atent de profesioniștii industriei. Evenimentul are loc între 12 și 23 mai și reunește 18 producții internaționale.

Despre ce este vorba în noul proiect semnat de Radu Jude

Regizorul a explicat că pelicula nu urmează fidel romanul cunoscut al lui Octave Mirbeau. El propune o reinterpretare liberă, construită în jurul unor teme actuale și sensibile.

„Noul meu film, Le Journal d»une femme de chambre (Jurnalul unei cameriste), nu este nici o adaptare a romanului omonim a lui Octave Mirbeau, nici un remake al vreunuia din filmele care adaptează cartea”, explică Radu Jude, potrivit Libertatea.

Povestea urmărește viața unei tinere din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux. Filmul discută migrația, precaritatea și relațiile dezechilibrate dintre Estul și Vestul Europei. „Este mai degrabă o variațiune în jurul unora din temele cărții – iar povestea se concentrează pe viața unei tinere femei din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux”, adaugă regizorul.

Cine face parte din echipa producției

Distribuția adună nume cunoscute din cinemaul românesc și european, printre care Ana Dumitrașcu, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry și Ilinca Manolache. Din distribuție mai fac parte Sofia Ioana Dragoman, Louve Proust, Louen Bouteiller și Amélie Prévot.

Imaginea filmului poartă semnătura lui Marius Panduru, iar montajul a fost realizat de Cătălin Cristuțiu. Producător principal este Alexandru Bogdan, iar Vlad Rădulescu figurează drept coproducător.

Ce înseamnă selecția pentru cinemaul românesc

Casa de producție Avanpost consideră că prezența la Cannes confirmă direcția artistică a proiectului. Reprezentanții companiei au transmis un mesaj clar despre miza acestui tip de cinema.

„Jurnalul unei cameriste este exact tipul de cinema pe care vrem să-l susținem: radical în formă, lucid în observație și ancorat într-o realitate incomodă”, a declarat Vlad Rădulescu, reprezentant al casei de producție Avanpost.

Lansarea în cinematografele din România este programată pentru acest an, prin distribuitorul Independența Film. Radu Jude rămâne unul dintre cei mai premiați regizori români ai ultimelor decenii.

Citește și...
Curtea de Apel Cluj îl ține în arest pe Cristian Anton. Judecătorii au respins contestația fostului șef ARR
Eveniment
Curtea de Apel Cluj îl ține în arest pe Cristian Anton. Judecătorii au respins contestația fostului șef ARR
Colegiul Medicilor critică mesajele apărute pe străzile Bucureștiului. Ce spun doctorii despre realitatea medicală a nașterilor
Eveniment
Colegiul Medicilor critică mesajele apărute pe străzile Bucureștiului. Ce spun doctorii despre realitatea medicală a nașterilor
Furtul artefactelor dacice de la muzeul Drents. Ce pedepse cer autoritățile judiciare olandeze pentru hoții implicați
Eveniment
Furtul artefactelor dacice de la muzeul Drents. Ce pedepse cer autoritățile judiciare olandeze pentru hoții implicați
Record de nașteri de Paște în Iași. 51 de bebeluși au venit pe lume în doar 5 zile
Eveniment
Record de nașteri de Paște în Iași. 51 de bebeluși au venit pe lume în doar 5 zile
Cazarea la mare de 1 Mai 2026. Cât costă un sejur pe litoral și în alte stațiuni din România
Eveniment
Cazarea la mare de 1 Mai 2026. Cât costă un sejur pe litoral și în alte stațiuni din România
Ce salariu încasează Ilie Bolojan ca premier al României. Află cum se compară cu liderii europeni
Eveniment
Ce salariu încasează Ilie Bolojan ca premier al României. Află cum se compară cu liderii europeni
Topul celor mai colorate orașe din lume. Ce oraș european se află pe primul loc
Eveniment
Topul celor mai colorate orașe din lume. Ce oraș european se află pe primul loc
Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
Eveniment
Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Eveniment
Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
Eveniment
Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
19:51 - Curtea de Apel Cluj îl ține în arest pe Cristian Anton. Judecătorii au respins contestația fostului șef ARR
19:39 - Colegiul Medicilor critică mesajele apărute pe străzile Bucureștiului. Ce spun doctorii despre realitatea medicală a nașterilor
19:33 - Un nou tren internațional va lega Ucraina, România și Bulgaria, cu destinația litoralul bulgăresc
19:19 - Furtul artefactelor dacice de la muzeul Drents. Ce pedepse cer autoritățile judiciare olandeze pentru hoții implicați
19:00 - Sfântul Martin Mărturisitorul, sărbătorit pe 14 aprilie în calendarul ortodox. Cum a înfruntat Episcopul Romei prigoana și exilul
18:43 - Băsescu dezaprobă eliminarea dreptului de veto în adoptarea deciziilor UE. Cum comentează inițiativa Ursulei von der Leyen (VIDEO)
18:26 - Transportul aerian european, în pericol. Criza de combustibil ar putea scumpi biletele și afecta zborurile
18:14 - Record de nașteri de Paște în Iași. 51 de bebeluși au venit pe lume în doar 5 zile
18:10 - Băsescu l-a citit pe viitorul premier de la Budapesta. Cum vede viitorul Ungariei sub conducerea lui Peter Magyar(VIDEO)
17:36 - Grecia, pe primul loc în Europa la cezariene. Specialiștii trag un semnal de alarmă