Radu Țincu: Criza politică dezorientează populația și autoritățile locale / Lumea crede că totul e o mascaradă, dar azi au murit 442 de români, jumătate din mortalitatea maximă a Italiei din primul val (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a subliniat că este foarte dificil să gestionezi o criză sanitară cu instabilitate politică. „Sigur că toată criza politică nu face decât să dezorienteze, pe de o parte, populația și, pe de altă parte, chiar și autoritățile locale sau spitalele”, a spus el, marți, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Radu Țincu, pe B1 TV: „Lumea în continuare crede că spitalele sunt goale și că toată această prezentare publică este o mascaradă, dar în realitate astăzi au murit 442 de români”

Întrebat dacă există vreo măsură care încă nu a fost luată și care ar fi utilă în reducerea presiunii resimțite de secțiile de Terapie Intensivă, medicul a explicat: „În principiu, la acest moment, cu o asemenea transmitere extrem de accelerată, cu o rată de incidență foarte ridicată, cu o rată de pozitivare a testelor foarte ridicată, e nevoie de o perioadă de două-trei săptămâni ca să putem recăpata controlul, dacă vom respecta regulile – și aici discutăm de respectarea lor în fapt, adică să purtăm mască de protecție, să evităm deplasările inutile, să ne distanțăm unii de ceilalți și să se respecte acest lucru. E foarte dificil dacă aceste măsuri sunt doar pe hârtie și nimeni în practică nu le supraveghează a fi respectate”.

„Sigur că toată criza politică nu face decât să dezorienteze, pe de o parte, populația și, pe de altă parte, chiar și autoritățile locale sau spitalele, care așteaptă să fie conduse de cineva în această strategie națională comună de combatere a pandemiei. Nu trebuie să ne uităm doar la acest moment al moțiunii de cenzură. Dacă ne uităm în acest an, am avut un ministru al Sănătății care a fost demis de primul-ministru, ulterior am avut un ministru al Sănătății care a plecat în aplauze pentru realizările de la Ministerul Sănătății și iată-ne acum cu un ministru demis prin moțiune de cenzură, deci este foarte dificil ca o criză sanitară să poată fi gestionată cu instabilitate politică”, a adăugat Radu Țincu.

Potrivit medicului, la bilanțul de marți, România a înregistrat jumătate din nivelul maxim de mortalitate pe care îl atingea Italia în primul val pandemic.

„În București, colegii din Terapie Intensivă au coborât în camerele de gardă, au fost date ventilatoare în camerele de gardă pentru a putea suplimenta numărul de aparate de ventilație mecanică. Lumea în continuare crede că spitalele sunt goale și că toată această prezentare publică este o mascaradă, dar în realitate astăzi au murit 442 de români, sunt jumătate din nivelul maxim de mortalitate pe care l-a atins Italia în primul val”, a mai declarat Radu Țincu.