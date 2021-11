Radu Țincu, despre varianta Omicron: Cea mai mare temere e legată de eficiența anticorpilor, pentru că nu discutăm doar de vaccinare, ci și de trecerea prin boală, și de anticorpii monoclonali (VIDEO)

Dacă într-adevăr varianta Omicron a SARS-CoV-2 reduce eficiența anticorpilor, acest lucru ar afecta și anticorpii dobândiți prin vaccinare, și anticorpii conferiți de trecerea prin boală, dar și anticorpii monoclonali, cei folosiți în tratarea pacienților COVID-19, a explicat Radu Țincu, medic primar ATI, luni, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

„Cred că temerea cea mai mare este legată de eficiența anticorpilor, pentru că nu discutăm doar de vaccinare. Toată lumea se preocupă în ultima perioadă dacă mai sunt sau nu vaccinurile eficiente. Vaccinurile reprezintă doar o parte din capacitatea noastră de luptă împotriva acestei boli. Dacă discutăm de o reducere a eficienței la anticorpi, ea va afecta atât anticorpii de după vaccinare, cât și anticorpii după trecerea prin boală, și, nu în ultimul rând, anticorpii monoclonali, cei pe care îi folosim în tratarea pacienților confirmați COVID-19, nu vor mai avea aceeași eficiență dacă acest scenariu va fi unul real, al faptului că varianta aceasta nouă are o rezistență mai mare la anticorpi”, a explicat medicul.

El spune că, în orice caz, „următoarele două-trei săptămâni vor fi învăluite într-o necunoscută totală”, un aspect sugerat și de directorul medical al Moderna.

„Din păcate, vă pot spune, oricât de mult am vrea să discutăm acum, următoarele două-trei săptămâni vor fi învăluite într-o necunoscută totală pentru că avem nevoie de timp ca oamenii de știință să poată realiza toate aceste teste de eficiență și să ne spună dacă anticorpii sunt eficienți – sau dacă a căzut eficiența, ne interesează procentul în care această eficiență a scăzut, pentru că dacă discutăm de o scădere a eficienței anticorpilor cu sub jumătate, adică sub 50%, asta înseamnă că producătorii de vaccinuri vor trebui să ia în calcul o modificare a compoziției vaccinurilor, astfel încât eficiența să ajungă din nou la pragul de peste 50%”, a adăugat Radu Țincu.