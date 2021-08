Raed Arafat: La acest moment, întoarcerea la școală e planificată în condiții de normalitate (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat joi, la finalul ședinței de Guvern, că, în acest moment, începerea școlii de la 13 seotembrie e planificată „în condiții de normalitate, să zicem”. În ultimele zile, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a susținut de mai multe ori că este optimist că școlile se vor redeschide de luna viitoare cu prezența fizică a elevilor în clase.

Raed Arafat, despre noul an școlar în condiții de pandemie

Întrebat dacă întoarcerea elevilor în clase, așa cum își dorește ministrul Cîmpeanu, reprezintă un risc pentru sănătatea publică, Raed Arafat a răspuns: „La acest moment, nu pot să vă răspund decât că da, așa e planificată întoarcerea la școală, în condiții de normalitate, să zicem. Analiza procentelor, cum urcă incidența vor arăta care ar fi riscul și care sunt soluțiile pentru a reduce riscul în școlile respective”.

Arafat a precizat că vor fi discuții pe această temă cu Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și specialiștii din Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Miercuri, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat de ce este optimist că școala va începe din 13 septembrie cu prezența fizică a elevilor în clase.

„Am dreptul să-mi manifest acest optimism, optimism bazat pe modul în care s-au respectat regulile în școli, mult mai riguros decât în foarte multe alte medii, mă bazez pe rata de vaccinare în rândul profesorilor, care e mult peste media națională, și pe faptul că înregistrăm o evoluție a vaccinării în rândul elevilor, mă bazez pe faptul că am avut perioade cu prezență fizică în școli în care rata de infectare a fost de zece ori mai mică decât rata de infectare la nivel național – o dovadă că în școli regulile se respectă. Mă bazez pe respectarea regulilor”, a declarat ministrul Educației, pentru B1 TV.

În favoarea predării clasice s-a pronunțat și președintele Klaus Iohannis: „Vreau să cred că suntem spre sfârșitul pandemiei și toată lumea știe ce măsuri sunt rezonabile ce se poate face și cum se poate gestiona pandemia. Noi am gestionat-o și când nu am avut vaccin și am început școala în format fizic și a fost bine până când valul trei ne-a obligat să trecem în online”.