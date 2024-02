Rafila: Nu există nicio lege care să prevadă obligativitatea vaccinării. 99% dintre cei care protestează împotriva Strategiei de Vaccinare n-au citit-o și sigur ei înșiși sunt vaccinați și doar caută atenție (VIDEO)

Chiar dacă am trecut în cele din urmă de pandemia de COVID și datorită vaccinării, teoriile conspirației continuă pe teme privind imunizarea. Ultima dintre aceste teorii este cea cu privire la vaccinarea copiilor, despre care conspiraționiștii spun că ar fi obligatorie. Din cauza unor astfel de informații false, am ajuns chiar să avem un grad de imunizare sub unele țări din Africa.

Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sănătății, a declarat marți, pentru B1 TV, că nu există niciun act normativ care să prevadă vaccinarea obligatorie, că persoanele care împrăștie informații false despre sigur nici n-au citit-o și că peste 99% din oamenii care vorbesc împotriva vaccinării sigur sunt vaccinați și doar vânează atenție. Rafila a atras atenția că oameni pot muri din cauza acestor indivizi care propagă informații false despre imunizare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai.

Rafila: Nu există niciun act normativ care să prevadă obligativitatea vaccinării

„În primul rând, în mod categori care să prevadă obligativitatea vaccinării. Asta trebuie să fie foarte clar. E un fake news care nu face decât să încerce repetat să compromită vaccinarea. Nu discutăm de vaccinarea COVID, discutăm de vaccinurile care se administrează în mod obișnuit copiilor de ani de zile.

În România, acoperirea vaccinală încet, încet a scăzut și suntem în urma unor țări din Africa, suntem dincolo de locul 100 în lume și trebuie să facem ceva încât să dăm încredere părinților. Ce fac așa-zișii conspiraționiști sau reprezentanți ai unor partide care încearcă să-și facă capital electoral pe spatele sănătății copiilor e absolut abominabil și-mi calibrez corect cuvintele.

Noi vrem doar să informăm corect părinții, să-i încurajăm să-și vaccienze copiii că sunt foarte multe boli indecțioase care pot fi prevenite prin vaccinare, plecând de la rujeolă, care încă produce cazuri și poate să producă decese, continuând cu poliomelita, tetanosul. Mereu când avem un accident, o rană, facem un vaccin tetanic. Dacă ne vom vaccina corect fie ca copii, sau adult periodic, nu mai trebuie să facem această intervenție”, a declarat ministrul Sănătății.

Rafila a vorbit apoi și despre compensarea unor vaccinuri: „În plus, Ministerul Sănătății, prin legislația pe care a pus-o la punct, oferă tuturor celor care doresc, care au boli cronice, posibilitatea să meargă la medicul de familei să le dea o prescripție și să primească un vaccin compensat dacă au o boală cronică sau dacă discutăm de vaccinarea HPV. Băieții și fetele până în 18 ani, pe bază de prescripție, , la fel și femeile între 18 și 45 de ani, că e un vaccin scump și e un mare interes pentru el”.

Rafila susține că persoanele care propagă informații false despre vaccinare vor avea morți pe conștiință

Alexandru Rafila a deplâns apoi faptul că, de dragul popularității, unii sunt în stare să propage infromații fase și astfel „să aibă pe conștiință sute sau mii de persoane care decedează în urma unor boli infecțioanse care pot fi prevenite prin vaccinare”

Acesta a mai precizat că Strategia Națională de Vaccinare, aflată în transparență publică, include „informarea corectă a oamenilor privind riscurile și beneficiile vaccinării” și, de asemenea, „dă posibilitatea vaccinării (compensate) de-a lungul întregii vieți” în anumite cazuri, precum persoanele cu boli cronice dacă, firește, respectivii își doresc să se vaccienze.

Alexandru Rafila a mai susținut că vaccinarea a salvat sute de milioane de vieți și că și copilul său e vaccinat.

„Mi se pare absolut iresponsabil să protestezi împotriva vaccinării opționale, invocând motive care nu există sau inventând. Sunt convins că 99% dintre cei care protestează nu au citit acest proiect de Hotărâre de Guvern, dar o fac ca să iasă în evidență”, a continuat ministrul Sănătății.

Rafila: Campania de vaccinare anti-COVID a avut probleme în strategia de comunicare

Întrebat ce declanșează în anumite persoane această reticență față de vaccinare, Alexandru Rafila a răspuns: „Istoria COVID, în care a existat o campanie de vaccinare care a oferit într-o anumită masură protecție (…), dar cred că au fost probleme legate de strategia de comunicare. A existat această percepție a obligativității vaccinării pentru libera circulație și oamenii au devenit reticenți, dar de la această problemă până la ajunge să negi evidența.. Sigur că acești antivacciniști în proporție de 99% sunt vaccinați. Nu cred că au fost vaccinați cu substanțe toxice, ci cu vaccinuri de la perioada respectivă. Oricum, cele actuale, moderne, și-au demonstrat eficacitatea și siguranța pe parcursul anilor”.