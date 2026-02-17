B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Rămășițele unei femei din Ploiești, descoperite în apartamentul său după mai mulți ani. Ce spun anchetatorii

Selen Osmanoglu
17 feb. 2026, 11:54
Anchetă a Poliției. Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum au fost descoperite rămășițele
  2. Primele indicii ale anchetatorilor
  3. Reacția comunității și următorii pași

O descoperire șocantă a avut loc în Ploiești, unde rămășițele unei femei în vârstă de 68 de ani au fost găsite în apartamentul său, situat la etajul al doilea al unui bloc. Potrivit primelor indicii, femeia ar fi decedat acum aproximativ patru ani, iar trupul său a rămas neobservat până în prezent.

Cum au fost descoperite rămășițele

Alertă a fost dată de unul dintre copiii femeii, care nu mai luase legătura cu mama sa de ani buni. Pompierii au intervenit și au spart ușa apartamentului, găsind scheletul femeii. Vecinii au declarat că nu au mai văzut persoana respectivă încă din perioada pandemiei și că știau doar că avea probleme de sănătate, scrie Adevărul.

Administratorul blocului a precizat că femeia suferea de cancer și se credea că ar fi fost internată într-un centru de îngrijiri paliative. Totuși, nimeni nu știa cu certitudine unde se afla sau ce s-a întâmplat în realitate.

Primele indicii ale anchetatorilor

Autoritățile estimează că decesul a avut loc acum aproximativ patru ani. Rămășițele au fost ridicate de reprezentanții Serviciului de Medicină Legală, care urmează să efectueze autopsia. Aceasta va stabili cauza oficială a decesului și va ajuta anchetatorii să clarifice circumstanțele în care femeia și-a pierdut viața.

Procurorii și polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă există suspiciuni de neglijență, împrejurări suspecte sau dacă moartea a fost naturală. Ancheta vizează și modul în care rămășițele au rămas neobservate atât de mult timp într-un apartament locuit.

Reacția comunității și următorii pași

Descoperirea a provocat uimire și tristețe în rândul vecinilor și comunității locale, mulți întrebându-se cum o persoană în vârstă cu probleme de sănătate a putut rămâne nevăzută timp de patru ani.

Autoritățile vor continua investigațiile, iar rezultatele autopsiei și concluziile anchetei vor fi esențiale pentru stabilirea cauzei morții și pentru identificarea eventualelor neglijențe care au permis ca situația să treacă neobservată atât de mult timp.

