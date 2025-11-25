Raport ONU: Un femicid a avut loc la fiecare 10 minute, în 2024

Cel mai recent raport privind femicidele a fost publicat luni de Biroul Naţiunilor Unite pentru droguri şi criminalitate (UNODC) şi Agenţia Naţiunilor Unite pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor (UN Women). Datele arată că o femeie sau o fată a fost ucisă de un partener sau membru al familiei aproximativ la fiecare 10 minute, anul trecut.

Statistici îngrijorătoare

Raportul arată că aproximativ 83.000 de femei şi fete au fost ucise în mod deliberat la nivel mondial, în 2024. În aproximativ 60% din aceste cazuri, făptaşul a fost un membru al familiei sau un partener, au declarat organismele ONU, în contextul publicării raportului anual privind Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, potrivit Agerpres.

În schimb, 11% din omuciderile în rândul bărbaţilor au fost comise de rude sau parteneri. Aceste cifre arată că femeile și fetele sunt deosebit de vulnerabile în cadrul relațiilor intime sau familiale.

Cel mai mare număr de femicide

Conform datelor ONU, femicidele sunt deosebit de frecvente în regiunea africană. Aici a fost înregistrat cel mai mare număr de femicide în 2024, de 22.600. Regiunea asiatică a urmat cu 17.400, în timp ce America a avut 7.700, Europa 2.100 şi Oceania 300.

Africa a avut cea mai mare rată de femicide în care victima şi agresorul se aflau într-o relaţie intimă sau familială, bilanțul fiind de 3 victime la 100.000 de femei sau fete. În Europa, rata a fost cea mai mică, de 0,5.

Ce arată datele din 2023

În 2023, aproximativ 51.100 de fete şi femei au fost ucise de rude sau parteneri intimi la nivel mondial, din cele 85.000 de femei şi fete care au murit ca urmare a infracţiunilor violente, conform raportului de anul trecut.

Această creștere a numărului de victime de femicide arată o nevoie urgentă de politici și măsuri de protecție mai eficiente la nivel global.

25 noiembrie

Pe 25 noiembrie se marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, stabilită de ONU pentru a atrage atenția asupra violenței de gen și a proteja drepturile femeilor și fetelor.

Este o zi dedicată conștientizării problemelor precum abuzul domestic, femicidele și discriminarea, promovând campanii globale de prevenire și sprijin pentru victime.