Cristian Tudor Popescu a fost întrebat într-o emisiune dacă este ateu. Gazetarul a explicat în acest context de ce nu se mulțumește cu răspunsurile rapide și simpliste la întrebările profunde.

Ce a spus CTP, întrebat dacă e ateu

Întrebat în emisiunea „Cap la Cap” dacă este ateu, CTP a răspuns că e într-o permanentă căutare: „Greu de spus ce sunt. Sunt un om care luptă cu ideea sau care nu acceptă rezolvarea întrebării de ce suntem aici și cine e toată treaba asta de 90 de miliarde de lumini”.

Gazetarul a precizat apoi că nu poate accepta răspunsurile rapide și simpliste atunci când vine vorba despre întrebări profunde și complicate.

Ce spune CTP despre Dumnezeul Bibliei

Întrebat dacă nu crede într-o forță superioară, Cristian Tudor Popescu a făcut o distincție clară între conceptul abstract al unei posibile forțe creatoare și imaginea concretă, religioasă, a divinității, informează

„Dumnezeul la care se referă credincioșii e Dumnezeul Bibliei. Nu-i acest Dumnezeu, mi se pare pipernicit în raport cu această operă imensă care este Universul. (…)

Dumnezeu care apare sub formă de tufă în flăcări. Ce tufă, ce flăcări când respectivul Dumnezeu trebuie să fie mai mare decât universul infinit”, a mai afirmat CTP.