Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu, întrebat dacă este ateu: „Acest Dumnezeu mi se pare pipernicit”

Traian Avarvarei
08 apr. 2026, 23:22
Captură Video - Europa FM / Youtube
Cuprins
  1. Ce a spus CTP, întrebat dacă e ateu
  2. Ce spune CTP despre Dumnezeul Bibliei

Cristian Tudor Popescu a fost întrebat într-o emisiune dacă este ateu. Gazetarul a explicat în acest context de ce nu se mulțumește cu răspunsurile rapide și simpliste la întrebările profunde.

Ce a spus CTP, întrebat dacă e ateu

Întrebat în emisiunea „Cap la Cap” dacă este ateu, CTP a răspuns că e într-o permanentă căutare: „Greu de spus ce sunt. Sunt un om care luptă cu ideea sau care nu acceptă rezolvarea întrebării de ce suntem aici și cine e toată treaba asta de 90 de miliarde de lumini”.

Gazetarul a precizat apoi că nu poate accepta răspunsurile rapide și simpliste atunci când vine vorba despre întrebări profunde și complicate.

Ce spune CTP despre Dumnezeul Bibliei

Întrebat dacă nu crede într-o forță superioară, Cristian Tudor Popescu a făcut o distincție clară între conceptul abstract al unei posibile forțe creatoare și imaginea concretă, religioasă, a divinității, informează Click!.

„Dumnezeul la care se referă credincioșii e Dumnezeul Bibliei. Nu-i acest Dumnezeu, mi se pare pipernicit în raport cu această operă imensă care este Universul. (…)

Dumnezeu care apare sub formă de tufă în flăcări. Ce tufă, ce flăcări când respectivul Dumnezeu trebuie să fie mai mare decât universul infinit”, a mai afirmat CTP.

Citește și...
Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
Eveniment
Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului
Eveniment
Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului
Populațiile de albine sunt în pericol în toată Europa. Care sunt cauzele și care sunt efectele asupra agriculturii
Eveniment
Populațiile de albine sunt în pericol în toată Europa. Care sunt cauzele și care sunt efectele asupra agriculturii
Realitatea Plus își poate continua emisia pentru moment. Curtea de Apel București a suspendat dispozițiile CNA. Decizia nu e definitivă și va fi atacată de Consiliu
Eveniment
Realitatea Plus își poate continua emisia pentru moment. Curtea de Apel București a suspendat dispozițiile CNA. Decizia nu e definitivă și va fi atacată de Consiliu
Traficul feroviar este blocat între Brașov și Sighișoara. Ce s-a întâmplat și cum sunt afectați călătorii
Eveniment
Traficul feroviar este blocat între Brașov și Sighișoara. Ce s-a întâmplat și cum sunt afectați călătorii
Iași: Un elev olimpic s-a sinucis. El ar fi fost împins spre moarte de un pakistanez
Eveniment
Iași: Un elev olimpic s-a sinucis. El ar fi fost împins spre moarte de un pakistanez
Mircea Cărtărescu, tot mai aproape de Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh: „Mircea Cărtărescu va intra în Academia Română”
Eveniment
Mircea Cărtărescu, tot mai aproape de Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh: „Mircea Cărtărescu va intra în Academia Română”
Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
Eveniment
Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
Eveniment
Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
Omagiul lui Dan Negru pentru Mircea Lucescu. Reacția neașteptată a prezentatorului: „E fake news că a murit!”
Eveniment
Omagiul lui Dan Negru pentru Mircea Lucescu. Reacția neașteptată a prezentatorului: „E fake news că a murit!”
23:28 - Donald Trump pune sub semnul întrebării viitorul SUA în NATO. Ce discută liderul american cu Mark Rutte
22:52 - Galatasaray îl omagiază pe Mircea Lucescu într-un moment emoționant pe teren. Ce impact a avut antrenorul român în Turcia (FOTO, VIDEO)
22:51 - Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
22:23 - USR, reacție dură după conferința lui Nicușor Dan: Suntem în dezacord cu opinia președintelui că numirile de procurori-șefi nu au marca PSD pe ele. Îngrijorările societății civile sunt reale
22:10 - Radu Marinescu vorbește despre noile numiri din justiție. Ce obiective anunță ministrul Justiției
21:53 - Pe cine n-a lăsat Răzvan Lucescu să participe la funeraliile tatălui său
21:31 - Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului
21:29 - Ce măsuri a luat Guvernul ca România să nu rămână fără carburanți. Ivan: Fără deciziile noastre, motorina ar fi fost azi 11 lei pe litru / Prețul la gaze în Europa a crescut și cu 70%, noi am protejat consumatorii casnici (VIDEO)
20:52 - „Cam cât de idioți suntem”. Reacția lui CTP după conferința lui Nicușor Dan despre noii procurori-șefi
20:52 - Nicușor Dan critică modul în care dosarele Mineriadei și Revoluției au fost gestionate. Un eșec al justiției române, „fără discuție”