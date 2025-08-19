B1 Inregistrari!
Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții

Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții

Răzvan Adrian
19 aug. 2025, 19:42
Foto: Facebook Cupa României Betano

Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis un mesaj în urma scandalului izbucnit în mediul online cu privire la extragerea Play-Off-ului Cupei România Betano, afirmând că procesul a fost unul corect fără a exista nicio favorizare.

Cuprins:

  • Cum a avut loc procedura de tragere de sorți
  • Ce spun reprezentanții despre dimensiunea urnei și despre desfășurarea procesului
  • Ce spune FRF despre acuzațiile aduse

Cum a avut loc procedura de tragere de sorți

Tragerea la sorți a avut loc astăzi, la Casa Fotbalului, fiind coordonată de Gabriel Bordescu și Mihai Andrieș. Urnele fiind împărțite conform regulamentului.

Urna A cu 8 echipe în cadrul Superligii și Urna B cu 24 de echipe calificate din tururile anterioare.

Ce spun reprezentanții despre dimensiunea urnei și despre desfășurarea procesuluiț

Potrivit unui comunicat de presă, FRF recunoaște că urna folosită a fost mai mică decât cea folosită de obicei pentru amestecarea biletelor, dar spune că acest aspect nu a afectat corectitudinea extragerii. Tot procesul a fost realizat în fața reprezentanților unor cluburi și transmis în direct pe FRF TV, asigurând transparența acestora.

Ce spune FRF despre acuzațiile aduse

Federația a respins orice acuzație privind vreun aranjament, inclusiv în cazul meciului dintre Corvinul Hunedoara și Farul Constanța, reafirmând că extragerea s-a realizat cu echitate, transparență și integritate ca în orice competiție națională.

