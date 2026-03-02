B1 Inregistrari!
Războiul din Orientul Mijlociu reînvie o întrebare. Cum ne apărăm în cazul atacurilor? Situația adăposturilor civile din România

Adrian A
02 mart. 2026, 11:16
Războiul din Orientul Mijlociu reînvie o întrebare. Cum ne apărăm în cazul atacurilor? Situația adăposturilor civile din România
Sursă foto: ziarulamprenta.ro
Cuprins
  1. Situația adăposturilor civile
  2. Cum se compară situația României cu alte țări europene?

România se confruntă cu o situație alarmantă în privința adăposturilor civile. Datele Ministerului Afacerilor Interne arată că doar 3,21% din populație poate fi adăpostită în caz de atac aerian, în adăposturi special construite.

Situația adăposturilor civile

La patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, România dispune de 5.770 de adăposturi de protecție civilă, însă doar 1.191 dintre acestea sunt funcționale, conform datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne. Restul de 3.345 sunt parțial funcționale, iar 1.234 sunt complet nefuncționale. Capacitatea totală de adăpostire a populației este de doar 3,21% în adăposturi special construite, și 5,19% dacă sunt incluse și alte spații precum tuneluri sau parcări, după cum scriu cei de la G4Media.

Sursă: g4media.ro

Curtea de Conturi a României a realizat un audit în 2025, concluzionând că sistemul național de adăpostire nu asigură protecția populației. Recomandările includ actualizarea evidenței adăposturilor civile și stabilirea criteriilor pentru reabilitarea acestora.

”Actuala organizare a Sistemului național de adăpostire din România nu asigură o protecție suficientă a populației în situația unui conflict. De asemenea, Curtea apreciază că sunt necesare demersuri pentru organizarea și actualizarea evidenței adăposturilor de protecție civilă și a adăposturilor simple, precum și o analiză a fondului de adăpostire existent și stabilirea criteriilor de selectare a adăposturilor care urmează să fie reabilitate.

Recomandările au fost formulate cu prilejul unui audit al performanței privind situația adăposturilor de protecție civilă, desfășurat pe parcursul anului trecut și care a vizat perioada 2021-2023.

În România, capacitatea de adăpostire a populației în caz de atac aerian este de 3,21% (611.922 persoane) în adăposturi special construite, respectiv de 5,19% (989.507 persoane), dacă luăm în considerare și alte spații de adăpostire identificate (spații de la metrou, parcări, pasaje și galerii subterane, tuneluri etc.), raportat la totalul populației rezidente (19.053.815 persoane).” a precizat Curtea de Conturi în 2025.

Cum se compară situația României cu alte țări europene?

În comparație cu alte țări europene, România este semnificativ în urmă în ceea ce privește situația adăposturilor civile.

Țări precum Elveția, Suedia și Finlanda au sisteme robuste și extinse de adăposturi civile.

De exemplu, Elveția poate adăposti întreaga populație, iar Suedia dispune de 64.000 de adăposturi. Finlanda, cu o populație de 5,5 milioane, are peste 5.000 de buncăre doar în capitala Helsinki, care pot fi convertite rapid pentru utilizare în caz de atacuri nucleare sau de alt tip.

