Războiul viitorului. Doi soldați ruși s-au predat unor roboți ucraineni, fără să se tragă un foc

Selen Osmanoglu
20 apr. 2026, 13:19
Război în Ucraina Sursa foto: X
Cuprins
  1. Predare în fața mașinilor, nu a oamenilor
  2. O operațiune fără focuri de armă
  3. Dronele și roboții schimbă regulile jocului
  4. Tehnologia, răspunsul la lipsa de personal
  5. Viitorul războiului: oameni sau inteligență artificială?
  6. Un nou tip de conflict

Doi soldați ruși s-au predat unor drone și roboți tereștri ucraineni, controlați de la distanță, într-o operațiune fără precedent care arată cum tehnologia începe să redefinească regulile războiului modern.

Predare în fața mașinilor, nu a oamenilor

Scena pare clasică pentru orice conflict: doi militari ridică mâinile și urmează ordinele primite. Diferența este însă majoră, în fața lor nu se află alți soldați, ci sisteme robotice și drone, conform CNN.

Militarii ruși s-au predat unor echipamente controlate de la distanță de un operator ucrainean aflat la kilometri de linia frontului. Momentul marchează o schimbare simbolică, dar și practică, în modul în care se duc luptele.

O operațiune fără focuri de armă

Poziția inamică a fost capturată fără să se tragă niciun foc, susține Mykola „Makar” Zinkevych, comandant al unei unități ucrainene specializate în sisteme robotice terestre.

Acesta afirmă că misiunea, desfășurată vara trecută, ar fi prima din istorie în care o poziție a fost cucerită exclusiv cu ajutorul dronelor și roboților, fără intervenția directă a infanteriei.

Chiar dacă afirmația este greu de verificat independent, ea evidențiază nivelul de încredere al Ucrainei în tehnologia dezvoltată pe parcursul conflictului.

Dronele și roboții schimbă regulile jocului

În ultimii ani, Ucraina a extins rapid utilizarea dronelor, inclusiv a celor terestre — vehicule controlate de la distanță, care se deplasează pe roți sau șenile.

Inițial folosite pentru evacuarea răniților și transportul de echipamente, acestea sunt tot mai des implicate în misiuni de luptă.

Avantajele sunt semnificative:

  • sunt mai greu de detectat decât vehiculele clasice
  • pot funcționa în orice condiții meteo
  • transportă încărcături mai mari
  • au o autonomie mai ridicată

Un exemplu relevant: un robot echipat cu mitralieră ar fi reușit să țină piept forțelor ruse timp de 45 de zile, cu întreținere minimă.

Tehnologia, răspunsul la lipsa de personal

Ucraina mizează pe inovație pentru a compensa dezavantajul numeric în fața Rusiei.

„Nu vom avea niciodată mai mult personal decât inamicul, așa că trebuie să obținem avantajul prin tehnologie”, a explicat Zinkevych.

Obiectivul este ca, în acest an, aproximativ o treime din infanterie să fie înlocuită de sisteme robotice și drone.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, peste 22.000 de misiuni au fost realizate cu ajutorul acestor tehnologii în ultimele trei luni, salvând tot atâtea vieți.

Viitorul războiului: oameni sau inteligență artificială?

Cu toate că progresul este rapid, există încă rezerve privind utilizarea inteligenței artificiale în luptă.

Experții subliniază că, deși roboții sunt eficienți în misiuni periculoase, evacuări, reaprovizionare sau deminare, menținerea controlului asupra teritoriului rămâne dificilă fără prezență umană.

În plus, decizia finală de a folosi forța ar trebui să rămână la oameni, pentru a evita erori critice.

Un nou tip de conflict

După ani de război, Ucraina a devenit un actor important în dezvoltarea tehnologiilor militare bazate pe drone și sisteme autonome.

Strategia actuală se concentrează pe extinderea acestor capacități și pe integrarea lor la scară largă pe front.

Concluzia devine tot mai clară: războiul nu mai este doar despre soldați și arme convenționale, ci despre tehnologie, date și capacitatea de adaptare.

