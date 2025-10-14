Reacția halucinantă a paznicului care a lovit cu secera un copil

Paznicul care a lovit cu secera un copil de 13 ani într-un parc de distracții din Brașov a avut o reacție halucinantă. „L-am înțepat un pic!”, spune bărbatul care susține că a fost provocat de copii.

De ce a sărit paznicul cu secera la copilul de 13 ani?

Bărbatul de 74 de ani spune că a reacționat violent după ce un grup de copii, din care făcea partea și victima, l-ar fi provocat.

„Mi-a dat cu pietroaie în spate, m-a încuiat în rulotă, a aruncat cu pietre în mine, mi-a dat în spate și m-am enervat și nu mi-am mai dat seama ce fac. Era o secera micuță. L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă”, a explicat individul, citat de stirileprotv.ro.

Însă cu totul altă părere au medicii care l-au îngrijit pe copil.

„E o plagă destul de adâncă, dar a fost reparat, suturat, evoluția e bună. Va mai rămâne câteva zile în observație”, a afirmat Marcel Albean, medic la .

Ce nereguli s-au mai descoperit în parcul de distracții?

Bărbatul este acum arestat la domiciliu, cercetat pentru purtare abuzivă și tulburarea ordinii publice. Însă, polițiștii nu exclud și o acuzație de vătămare corporală din culpă. Mai mult, paznicul agresiv se pare că lucra și fărăr forme legale în parcul de distracții. El susține că doar ajuta o rudă și așa și-a asumat rolul de paznic. Dealtfel, la adresa de domiciliu a agresorului se află și sediul firmei ce administrează parcul de distracții unde a avut loc incidentul.

În plus, polițiștii au început cercetările pentru a afla dacă parcul de distracții desfășura activități legale în acea zonă.

„Cu siguranță, toate aceste aspecte de legalitate în cadrul dosarului penal sunt verificate. Cercetările, în cazul în care se consideră că au fost încălcate și alte prevederi legale, se extind și asupra acestor aspecte”, a declarat Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al .