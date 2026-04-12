Gigi Becali, după ce polițiștii l-au lăsat iar fără permis: „Bine, mă, dar nu vă e rușine, băieți tineri, stați la pândă cu binoclul ăsta?”

Traian Avarvarei
12 apr. 2026, 17:41
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Gigi Becali i-a mustrat pe polițiștii care l-au amendat
  2. Becali: Eu o să contest în instanță

Gigi Becali a fost amendat de polițiști cu 3.000 de lei și lăsat fără permis 90 de zile, chiar în noaptea de Înviere, după ce a fost prins circulând cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera, într-o zonă unde limita este de 40 km/h. De asemenea, el nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege. Patronul FCSB a spus că nu a pus pe nimeni în pericol și că va contesta în instanță amenda și suspendarea permisului.

Gigi Becali i-a mustrat pe polițiștii care l-au amendat

„Doamnă, era 4:00 dimineața și nu era nimeni pe șosea, dar nu era limită de viteză… nu știu cât era cât nu era, atâta timp cât e șoseaua liberă, cu patru benzi, chiar dacă e 40 (de kilometri pe oră limita de viteză, n.r.), că dacă mergi mai cu viteză și nu creezi pericol pentru populație, există la Înalta Curte hotărâre în sensul ăsta.

Ei au suspendat, dar eu mă duc și dau și eu, contest la judecător. Și le-am zis: ”Bine, mă, dar nu vă e rușine, băieți tineri, stați la pândă cu binoclul ăsta?”, a spus Gigi Becali, pentru Digi24.

Becali: Eu o să contest în instanță

„Și ce dacă? E adevărat că mi-au luat permisul. Numai acolo stau la pândă, la 4 dimineața. Sunt 4 benzi, cum să merg? Nu cred că e corect așa, cu 40 km/h… Să o schimbăm!

Nu era nimeni pe șosea, să fie pericol să-mi ia carnetul. Eu, când m-a oprit, mă gândeam că nu aveam viteză, dar cică nu e așa.

Eu o să contest în instanță. Ei fac intenționat ca să stea la pândă. Asta e, punem șofer!”, a mai spus Becali, pentru GSP.

În mai anul trecut, patronul FCSB a fost sancționat similar, după ce a fost prins depășind limita legală cu 65 de kilometri/oră. El a depus contestație în instanță, dar a pierdut.

