Reacția lui Ilie Bolojan privind fake news-ul TIR-ului furat din Germania. „N-am lucrat niciodată în Germania, n-am nici permis de categoria C”

Bolojan, student în anii ‘90

„Gândiţi-vă că de când am ajuns preşedintele PNL am avut parte de un val de mizerii, că nu pot să spun altfel, iar una din aceste mizerii era că aş fi lucrat în anii ’90 în Germania. (…) Ca şofer de camion, aş fi furat un camion şi aşa mai departe. În anii ’90 eram student, m-am înscris la a doua facultate la Timişoara, n-am lucrat, nu puteai să pleci de acolo, pentru că erau facultăţi care se făceau la zi, deci era destul de greu să le duci. N-am lucrat niciodată în Germania, n-am nici permis de categoria C, deci nu am permis de camion, n-am avut nicio problemă cu Interpolul (…), dar în momentul în care se aruncă acest tip de mizerii, e foarte greu să te lupţi cu ele, pentru că pleacă coordonat, se postează undeva pe un site, de acolo se preia ordonat, sunt împrăştiate peste tot şi uneori afli lucruri despre tine pe care nu le ştiai, iar oamenii care nu te cunosc, nu ştiu ce ai făcut, cum să vă spun eu, îşi fac nişte impresii total greşite”, a spus Ilie Bolojoan.

Bolojan, abordat de o femeie pe stradă

Președintele interimar a mai vorbit și despre un episod legat de statuia lui Mihai Viteazul de la Oradea.

„Am fost în această duminică până acasă (n.r. – la Oradea) şi mergând prin oraş a venit o doamnă la mine (…) şi mi-a spus: ‘domnule Bolojan, sunt timişoreancă şi am venit să văd dacă statuia lui Mihai Viteazul este pe soclu în Oradea’. (…) Domnule, este pe soclu, e bine mersi (…). E adevărat că a fost mutată dintr-o piaţă în alta, dar nu a fost dărâmată (…). Deci ai parte de un folclor, de nişte lucruri de genul acesta şi, la un moment dat, dacă nu eşti un om care, cum să vă spun, n-ai o forţă de-asta interioară puternică, când afli lucruri de genul ăsta despre despre tine, îţi vine la un moment dat să te laşi de toate, pentru că nu te poţi lupta cu toate mizeriile care se aruncă în spaţiul public”, a afirmat Bolojan.