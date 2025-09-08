B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Reacția ministrului Apărării, după ce a fost prins un spion în România: „Rusia se joacă în zona noastră geografică. Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace”

Reacția ministrului Apărării, după ce a fost prins un spion în România: „Rusia se joacă în zona noastră geografică. Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace”

Ana Maria
08 sept. 2025, 21:26
Reacția ministrului Apărării, după ce a fost prins un spion în România: „Rusia se joacă în zona noastră geografică. Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace”
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Ionuț Moșteanu / Facebook

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării a reacționat după ce un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a fost ridicat de procurorii DIICOT și adus la București sub acuzația de trădare prin transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus. Potrivit Newsweek, ar fi vorba despre Alexandru Bălan, un nume cunoscut în structurile de securitate de peste Prut. Acesta ar fi avut mai multe întâlniri în străinătate cu ofițeri belaruși, în cadrul cărora ar fi oferit date sensibile în schimbul unor plăți.

Cuprins:

  • Cum a reacționat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu
  • Ce rol are Rusia în destabilizarea regiunii
  • Ce urmează pentru Alexandru Bălan

Cum a reacționat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu

Întrebat despre caz, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că informația nu îl surprinde. Oficialul consideră că astfel de acțiuni fac parte dintr-un plan mai amplu prin care Rusia încearcă să-și mențină influența în estul Europei.

„Nu, nu au fost discuții, dar faptul că Rusia se joacă în zona noastră geografică nu este nimic nou și acest spațiu est european va rămâne un teritoriu ‘de joacă’ în care Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace, fie ele militare, fie un război hibrid pe care îl vedem în continuare în desfășurare și la noi și acum în Republica Moldova care, iată, este în pragul unor alegeri foarte importante pentru dânșii.”, a explicat Moșteanu, conform Antena 3 CNN.

Ce rol are Rusia în destabilizarea regiunii

Ministrul Apărării a subliniat că Moscova folosește atât presiunea militară, cât și instrumente de război hibrid pentru a destabiliza țările din zonă. Republica Moldova, aflată în pragul unor alegeri importante, este una dintre principalele ținte.

„Este o știre care mă întristează, dar din nou zic că nu mă miră, știind cât de mult încearcă Rusia să își mențină influența prin toate mijloacele în această zonă. Este cu atât mai important ca noi să rămânem bine pe picioare alături de aliații în care avem încredere și alături de care ne pregătim în continuare, alături de care avem misiuni comune”, a adăugat ministrul.

Ce urmează pentru Alexandru Bălan

Alexandru Bălan a fost adus la sediul DIICOT pentru audieri și riscă o pedeapsă severă pentru acuzațiile de înaltă trădare și colaborare cu servicii străine. Cazul său se desfășoară cu sprijin internațional și sub coordonarea Eurojust, ceea ce arată gravitatea situației.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alimentele banale care nu ar trebui date niciodată câinilor. Unele pot fi chiar letale patrupezilor
Eveniment
Alimentele banale care nu ar trebui date niciodată câinilor. Unele pot fi chiar letale patrupezilor
Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Pe ce rute va circula
Eveniment
Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Pe ce rute va circula
O nouă meserie își face loc pe piața muncii din România. Doritorii se pot specializa prin cursuri acreditate
Eveniment
O nouă meserie își face loc pe piața muncii din România. Doritorii se pot specializa prin cursuri acreditate
Top firme funerare cu servicii complete și transparente
Eveniment
Top firme funerare cu servicii complete și transparente
Cine poate beneficia de îngrijiri paliative
Eveniment
Cine poate beneficia de îngrijiri paliative
Un ghid nou pentru colecționari: cât valorează arta românească
Eveniment
Un ghid nou pentru colecționari: cât valorează arta românească
Întrebarea care a stârnit hohote de râs. Ce l-a întrebat o bătrânică dintr-un sat din România pe un tânăr african: „Mamaie, și dacă spun, ai ști?”
Eveniment
Întrebarea care a stârnit hohote de râs. Ce l-a întrebat o bătrânică dintr-un sat din România pe un tânăr african: „Mamaie, și dacă spun, ai ști?”
Gestul extrem la care a recurs un bărbat din Argeș, după ce iubita l-a părăsit și a început o nouă relație. Patru persoane au fost reținute
Eveniment
Gestul extrem la care a recurs un bărbat din Argeș, după ce iubita l-a părăsit și a început o nouă relație. Patru persoane au fost reținute
Începe sau nu școala, de marți? Anunțul făcut de ministrul Educației: „Mă îndoiesc că sunt profesori care ar putea gândi în această logică”
Eveniment
Începe sau nu școala, de marți? Anunțul făcut de ministrul Educației: „Mă îndoiesc că sunt profesori care ar putea gândi în această logică”
Un spion a fost prins în România. Este vorba despre fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Moldova. Unde ar fi avut loc întâlnirile cu ofițeri KGB din Belarus
Eveniment
Un spion a fost prins în România. Este vorba despre fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Moldova. Unde ar fi avut loc întâlnirile cu ofițeri KGB din Belarus
Ultima oră
21:13 - Alimentele banale care nu ar trebui date niciodată câinilor. Unele pot fi chiar letale patrupezilor
21:12 - Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Pe ce rute va circula
20:48 - Kirill Shevchenko, șahistul care reprezintă România, pierde titlul de Mare Maestru. Este acuzat că a trișat: „Trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”
20:45 - O nouă meserie își face loc pe piața muncii din România. Doritorii se pot specializa prin cursuri acreditate
20:18 - Criză politică în Franța. Guvernul condus de François Bayrou a picat la moțiunea de cenzură a extremiștilor. Ce opțiuni are Macron
20:12 - Top firme funerare cu servicii complete și transparente
20:11 - Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. „Să le spun cu limbă de moarte…”
20:10 - Cine poate beneficia de îngrijiri paliative
20:07 - Un ghid nou pentru colecționari: cât valorează arta românească
20:04 - Întrebarea care a stârnit hohote de râs. Ce l-a întrebat o bătrânică dintr-un sat din România pe un tânăr african: „Mamaie, și dacă spun, ai ști?”