Reacția ministrului Apărării, după ce a fost prins un spion în România: „Rusia se joacă în zona noastră geografică. Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace”

, ministrul Apărării a reacționat după ce un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii a fost ridicat de procurorii și adus la București sub acuzația de trădare prin transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus. Potrivit , ar fi vorba despre Alexandru Bălan, un nume cunoscut în structurile de securitate de peste Prut. Acesta ar fi avut mai multe întâlniri în străinătate cu ofițeri belaruși, în cadrul cărora ar fi oferit date sensibile în schimbul unor plăți.

Cum a reacționat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu

Întrebat despre caz, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că informația nu îl surprinde. Oficialul consideră că astfel de acțiuni fac parte dintr-un plan mai amplu prin care Rusia încearcă să-și mențină influența în estul Europei.

„Nu, nu au fost discuții, dar faptul că Rusia se joacă în zona noastră geografică nu este nimic nou și acest spațiu est european va rămâne un teritoriu ‘de joacă’ în care Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace, fie ele militare, fie un război hibrid pe care îl vedem în continuare în desfășurare și la noi și acum în Republica Moldova care, iată, este în pragul unor alegeri foarte importante pentru dânșii.”, a explicat Moșteanu, conform .

Ce rol are Rusia în destabilizarea regiunii

Ministrul Apărării a subliniat că Moscova folosește atât presiunea militară, cât și instrumente de război hibrid pentru a destabiliza țările din zonă. Republica Moldova, aflată în pragul unor alegeri importante, este una dintre principalele ținte.

„Este o știre care mă întristează, dar din nou zic că nu mă miră, știind cât de mult încearcă Rusia să își mențină influența prin toate mijloacele în această zonă. Este cu atât mai important ca noi să rămânem bine pe picioare alături de aliații în care avem încredere și alături de care ne pregătim în continuare, alături de care avem misiuni comune”, a adăugat ministrul.

Ce urmează pentru Alexandru Bălan

Alexandru Bălan a fost adus la sediul DIICOT pentru audieri și riscă o pedeapsă severă pentru acuzațiile de înaltă trădare și colaborare cu servicii străine. Cazul său se desfășoară cu sprijin internațional și sub coordonarea Eurojust, ceea ce arată gravitatea situației.