Andrei Jianu, polițistul care a intervenit după agresarea livratorului asiatic din București a povestit în premieră cum s-a petrecut incidentul. Un tânăr de 20 de ani din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat marți seară, 26 august, un livrator asiatic pe care l-a insultat și lovit în plină stradă, acuzându-l că fură locurile de muncă ale românilor.

a fost surprins de polițistul Andrei Jianu, aflat în timpul liber, care a intervenit imediat pentru a opri atacul.

Polițistul a relatat că tânărul și-a cerut scuze și a spus că nu se aștepta să fie văzut de cineva, dar victima era vizibil speriată. Mama agresorului a ajuns și ea la secție, fără a avea vreo reacție.

„În data de 26.08, anul curent, după terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă, am observat un cetăţean care era agresat fizic de către altul. Motiv pentru care m-am apropiat de aceştia, somându-l pe agresor. Acesta a început să fugă după ce m-a auzit, dar a fost imobilizat. Colegii mei, fiind în faţa secţiei de Poliţie pentru că urmau să intre în schimbul 3, m-au auzit şi au venit să mă ajute să-l încătuşez. Ulterior, acesta a fost dus la sediul secţiei de Poliţie.

Mi-a zis doar că-i pare rău, nu se aştepta să fie văzut de cineva. Voia s-o sune pe mama lui. Nu a ripostat, mama lui a venit, de asemenea, la secţia de poliţie. Doamna nu a avut nicio reacţie. Cetăţeanul agresat mi-a mulţumit, era foarte speriat. La Secţia 7 Poliţie a fost dispusă reţinerea acestuia, iar în urma probatoriului a primit mandat de 30 de zil

S-a mai întâmplat să-mi fac meseria în timpul liber. S-a întâmplat cred că în urmă cu 2 ani când tot aşa veneam la secţia de poliţie şi am văzut un cetăţean care alerga. Era alergat de colegii mei, fugea de ei. S-a nimerit să fiu în zonă, l-am imobilizat şi a fost condus la secţie”, a declarat Andrei Jianu.

Reprezentanții companiei Bolt, unde lucra livratorul, au transmis o primă reacție.

”În legătură cu incidentul de miercuri seară, când un curier a fost agresat pe stradă de către un tânăr, Bolt condamnă vehement astfel de comportamente violente, alimentate de rasism. În cazul unei anchete a autorităților, Bolt le va furniza orice informație pe care o are la dispoziție în legătură cu acest caz.

Toți curieri trebuie tratați cu respect, pentru că furnizează servicii care permit consumatorilor un grad crescut de confort și eficiență”, a declarat Mantas Čižas, reprezentant al companie, pentru .