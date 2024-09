Reacția unei românce când a văzut ce i-a lăsat moștenire pensionara de 92 de ani pe care o îngrijise în Italia. Nepoții bătrânei s-au revoltat

O de 45 de ani care a îngrijit o bătrână în vârstă de 92 de ani, în , Italia, a avut parte de surpriza vieții sale. Antoanetei nu i-a venit să creadă atunci când a văzut că femeia de care a avut grijă atâția ani o răsplătește.

Românca a devenit, chiar, recent, subiectul unei dispute juridice cu familia acesteia, informează .

Ce moștenire i-a lăsat pensionara de 92 de ani din Italia româncei

Pentru că i-a fost alături bătrânei, românca a fost inclusă în testamentul bătrânei, care i-a lăsat drept moștenire casa din oraș. Decizia a stârnit nemulțumirea celor șase nepoți ai pensionarei, care au contestat testamentul în instanță, acuzând-o pe îngrijitoare că ar fi profitat de vulnerabilitatea bătrânei pentru a obține bunurile.

Nepoții sunt de părere că Antoneta, îngrijitoarea româncă, ar fi manipulat-o pe bătrână și ar fi forțat-o să o treacă în testament drept beneficiară a proprietății. Ei au cerut, astfel, instanței să anuleze testamentul, invocând faptul că bătrâna nu ar fi fost în deplinătatea facultăților mintale când a făcut această decizie.

Pensionara este încă în viață și chiar lucidă și conștientă de acțiunile sale. Astfel că a decis să intervină personal în favoarea îngrijitoarei. Ea a acceptat să fie supusă unor evaluări medicale, care au demonstrat că este perfect capabilă să ia decizii cu privire la bunurile sale.

Ce a spus bătrâna cu privire la decizia ei

„Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine pentru ceea ce am hotărât în testamentul meu. Am ajuns să iau această decizie pentru că m-am simțit abandonată de voi toți. Așa cum voi nu v-ați simțit obligați față de mine cu ceva, la fel și eu am considerat că sunt liberă să decid ce voi face și cui voi lăsa bunurile mele după ce nu voi mai fi.”, a spus bătrâna.

Bătrâna a fost mutată într-un centru de îngrijire pentru vârstnici, în timpul procesului, după ce procurorul Marzia Aliatis a susținut, în baza plângerilor nepoților, că Antoneta ar fi abuzat de încrederea pensionarei. Procurorul a acuzat-o pe îngrijitoare că ar fi forțat-o pe bătrână nu doar să-i dea casa, dar și să-i transfere 9.000 de euro, necesară pentru a acoperi cheltuielile notariale.

Cu sprijinul avocatei sale, Rosa Afrune, Antoneta a prezentat în fața instanței testamentul în original, unde bătrâna îi lăsa casa din Brescia, dar menționa clar că nepoților săi le va reveni un magazin, afacerea familiei, care era de asemenea proprietatea sa. Totodată, îngrijitoarea a adus o scrisoare din partea bătrânei, care confirma aceleași intenții de distribuire a bunurilor.