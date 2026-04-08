B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Realitatea Plus își poate continua emisia pentru moment. Curtea de Apel București a suspendat dispozițiile CNA. Decizia nu e definitivă și va fi atacată de Consiliu

Traian Avarvarei
08 apr. 2026, 18:08
Realitatea Plus își poate continua emisia pentru moment. Curtea de Apel București a suspendat dispozițiile CNA. Decizia nu e definitivă și va fi atacată de Consiliu
Sursa foto: realitatea.net
Curtea de Apel București (CAB) a suspendat aplicarea deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) prin care postului Realitatea Plus i-a fost retrasă licența. CNA insistă în continuare că postul trebuie sancționat astfel pentru că nu și-a plătit amenzile de peste 600.000 de lei primite în 2024. Decizia CAB nu e definitivă, dar e executorie, așa încât televiziunea poate să emită până la o sentință finală.

Ce a cerut Realitatea Plus în instanță

Realitatea Plus a deschis două procese. În primul a cerut anularea deciziei CNA, iar în al doilea suspendarea deciziei până când se judecă procesul privind anularea. CAB s-a pronunțat în al doilea caz.

„Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției, citată de HotNews.

Dacă instanța nu pronunța decizia, Realitatea Plus era obligată să oprească emisia imediat ce CNA îi transmitea oficial informarea de suspendare.

CNA rămâne pe poziție: Realitatea Plus nu mai poate emite

Decizia CAB poate fi atacată cu apel în cinci zile, iar CNA va face acest lucru la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

Miercuri, CNA a votat asupra cererii Realitatea Plus de rediscutare și revizuire a deciziei prin care postului TV i s-a ridicat licența. Consiliul Național al Audiovizualului a decis că licența televiziunii rămâne ridicată. Au fost doar 3 voturi pentru admiterea rediscutării cerută de Realitatea.

Tags:
Citește și...
Populațiile de albine sunt în pericol în toată Europa. Care sunt cauzele și care sunt efectele asupra agriculturii
Traficul feroviar este blocat între Brașov și Sighișoara. Ce s-a întâmplat și cum sunt afectați călătorii
Iași: Un elev olimpic s-a sinucis. El ar fi fost împins spre moarte de un pakistanez
Mircea Cărtărescu, tot mai aproape de Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh: „Mircea Cărtărescu va intra în Academia Română"
Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
Omagiul lui Dan Negru pentru Mircea Lucescu. Reacția neașteptată a prezentatorului: „E fake news că a murit!"
Scene șocante în Cluj. Un livrator, bătut cu ranga de un șofer. Întregul incident a fost filmat (VIDEO)
Călătorii gratuite pentru tineri în Europa. Comisia Europeană pune la dispoziție 40.000 de permise DiscoverEU
Ouăle în bucătărie. Sfaturi esențiale pentru prospețime, depozitare și siguranță alimentară
Ultima oră
20:23 - Nicușor Dan îl critică pe Viktor Orban și mecanismul de unanimitate din UE: „Este inadmisibil.”
20:05 - Nicușor Dan apără numirile noilor procurori-șefi: „Dacă cumva eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat, dar dacă formatorii de opinie greșesc, cine îi penalizează?” (VIDEO)
19:55 - Ilie Bolojan evită scenariile de criză și mizează pe stabilitate politică. Cum răspunde presiunilor din coaliție „Nu sunt cele mai bune soluții pentru România”
19:40 - Nume mari la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Hagi nu și-a putut stăpâni lacrimile / Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare (VIDEO)
19:23 - Fatih Terim, scrisoare emoționantă de rămas-bun pentru Mircea Lucescu. Ce a scris despre relația și respectul dintre ei
19:06 - Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea procurorilor-șefi: A acceptat 7 din 8 propuneri / Aștept ca Parchetele să-și facă treaba / Nu sunt propunerile PSD (VIDEO)
18:59 - O bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație. Despre ce obiect este vorba și când are loc licitația
18:31 - Bolojan anunţă 5 direcţii strategice privind piaţa energiei: Revizuim indicatorii de performanță pentru conducerile companiilor de stat. Cine nu performează e înlocuit (VIDEO)
18:20 - Populațiile de albine sunt în pericol în toată Europa. Care sunt cauzele și care sunt efectele asupra agriculturii
17:49 - Un francez și-a demolat casa pentru că nu putea scăpa de românii care o ocupaseră abuziv: „N-aveam altă soluție”