Curtea de Apel București (CAB) a suspendat aplicarea deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) prin care postului Realitatea Plus i-a fost retrasă licența. CNA insistă în continuare că postul trebuie sancționat astfel pentru că nu de peste 600.000 de lei primite în 2024. Decizia CAB nu e definitivă, dar e executorie, așa încât televiziunea poate să emită până la o sentință finală.

Ce a cerut Realitatea Plus în instanță

Realitatea Plus a deschis două procese. În primul a cerut anularea deciziei CNA, iar în al doilea suspendarea deciziei până când se judecă procesul privind anularea. CAB s-a pronunțat în al doilea caz.

„Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției, citată de

Dacă instanța nu pronunța decizia, Realitatea Plus era obligată să oprească emisia imediat ce CNA îi transmitea oficial informarea de suspendare.

CNA rămâne pe poziție: Realitatea Plus nu mai poate emite

Decizia CAB poate fi atacată cu apel în cinci zile, iar CNA va face acest lucru la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

Miercuri, CNA a votat asupra cererii Realitatea Plus de rediscutare și revizuire a deciziei prin care postului TV i s-a ridicat licența. Consiliul Național al Audiovizualului a decis că licența televiziunii . Au fost doar 3 voturi pentru admiterea rediscutării cerută de Realitatea.