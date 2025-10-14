Recalcularea sporului, motiv de supărare pentru angajații din învățământ. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a clarificat, marți, că salariile nu au fost reduse. Ministrul a menționat că a fost efectuată o recalculare corectă a sporului de suprasolicitare neuropsihică. Această măsură vine după constatarea Curții de Conturi, care a identificat că sporul era acordat greșit, inclusiv peste alte sporuri precum gradația de merit sau dirigenția.

De ce s-a recalculat sporul de suprasolicitare neuropsihică

Sindicaliștii din educație au semnalat o presupusă diminuare a salariilor pentru personalul didactic de predare și cel de conducere, îndrumare și control. MEC explică că:

„Prin ordonanţe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018.

Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii – la salariul de bază. De fapt, acesta includea şi gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul ‘spor la spor’.

Astfel, de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, personal didactic cu aceeaşi încadrare avea valori diferite ale acestui spor. Cuantumul mai mare avându-l personalul ce avea în plată şi gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz”, a explicat MEC, potrivit .

Astfel, diferențele între profesori cu aceeași încadrare au apărut deoarece unii primeau sporul și peste alte beneficii. Acest lucru nu era conform legii.

Recalcularea sporului. Cum se calculează acum sporul

În urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017. Acesta se calculează cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna septembrie. În urma acestuia, rezultă același cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toți salariații care au același grad didactic, vechime în învățământ/muncă, studii, mai informează Agerpres.

Prin urmare, recalcularea sporului asigură un tratament unitar pentru toți profesorii. Astfel sunt eliminate diferențele nejustificate apărute până acum.

Ce înseamnă acest lucru pentru profesorii din România

Profesorii nu vor înregistra scăderi ale salariilor, iar recalcularea este menită să corecteze erorile. În practică, aceasta aduce echitate între cadrele didactice cu aceleași calificări, experiență și vechime. Astfel se pune capăt fenomenului de „spor la spor” care producea discrepanțe între angajați.