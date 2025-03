Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a explicat de ce a depus contestație împotriva candidaturii lui Călin Georgescu: „Dincolo de faptul că promovează organizații legionare și fasciste, are câteva declarații foarte clare” (VIDEO)

Rectorul SNSPA, , a discutat în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV, despre contestația pe care a depus-o în legătură cu candidatura lui .

El a subliniat că Georgescu promovează idei legionare și fasciste, menționând că a copiat discursuri ale unor extremiști din trecut, precum Hitler și Antonescu, aducându-le în actualitate cu mici modificări stilistice. Pricopie a afirmat că Georgescu a făcut declarații clare, inclusiv promisiunea de a desființa partidele politice, ceea ce ar duce la instaurarea unei dictaturi și la distrugerea regimului democratic actual prevăzut de Constituție.

„El promite unui grup de ascultători de la o dezbatere că va desființa partidele politice”

De asemenea, el a menționat că analiza contestației a fost realizată de un grup de specialiști, inclusiv experți în drept constituțional și științe politice, și a subliniat importanța criteriilor de constituționalitate pentru candidați.

“Invitatul dumneavoastră deja a prezentat o bună parte dintre motivele pe care le-am folosit și noi. Componenta cu legionarii, cu abordări fasciste. Acolo am făcut și o analiză comparativă cu perioada Hitler, anii ‘30. Pur și simplu, știm asta de fapt, că Georgescu a copiat discursurile unor extremiști legionari, Hitler, Antonescu, Codreanu și ni le-a adus nou în actualitate, eventual, cu mici modificări stilistice. Dar, dincolo de faptul că promovează organizații legionare și fasciste, are câteva declarații foarte clare și fără niciun fel de spațiu de interpretare.

De exemplu, el promite unui grup de ascultători de la o dezbatere că va desființa partidele politice și spune lucrul ăsta nu o dată, de mai multe ori, dar dați-mi voie să vă spun puțin cum a apărut această contestație.

Sunt mai mulți colegi de-ai mei din SNSPA și studenți, dar am apelat și la experți din afara SNSPA-ului, am analizat ceea ce se întâmplă, pentru că noi totuși ne aflăm în situația în care unul dintre candidați ne-a spus că dacă ajunge președinte, instaurează dictatura și desființează pur și simplu regimul democratic actual prevăzut de Constituție.

Aici, Curtea Constituțională ne-a ajutat să clarifice. Atenție, Curtea nu a adus ceva nou, Curtea pur și simplu ne-a arătat că în Constituția noastră sunt criterii de constituționalitate pentru cel care ar urma să ocupe poziția de președinte, prin urmare, aceste criterii de constituționalitate se aplică și candidaților.

Și acesta este motivul pentru care candidatura doamnei Șoșoacă a fost respinsă de către Curtea Constituțională, iar apoi decizia de anulare a alegerilor ne aduce o serie de elemente suplimentare și de interpretare a Constituției și a legii.

Deci, pe scurt, contestația e foarte lungă, are aproape 20 de pagini, a fost făcută de mulți oameni, specialiști în drept, specialiști în drept constituțional, persoane specialiste în științe politice, istorici și, repet, studenții care ne-au ajutat să trecem în revistă declarațiile lui Georgescu pe 10 ani.

Cea mai veche declarație care este menționată în această contestație e din 2014 – martie, iar ultima declarație este cea de acum 2 zile în care ne spunea că nu e bine nici în NATO, nici Uniunea Europeană, în condițiile în care, atenție, Constituția României a fost schimbată prin referendum pentru a se introduce acele articole care vizează apartenența României la Uniunea Europeană. Nu ne-am referit, doar am menționat puțin componenta penală pentru că noi n-am făcut un rechizitoriu, ci doar am spus că anumite lucruri pe care noi le sesizăm se află și în dosarul de urmărire, dosarele, de fapt, că sunt mai multe, ale lui Georgescu.

Deci, iată, că autoritățile statului și prin alte instrumente, sunt instrumente total diferite, un dosar penal duce la o judecată din care ești vinovat sau nevinovat. Dacă ești vinovat ai o pedeapsă penală. Ceea ce facem noi aici nu este o analiză penală, este o analiză de constituționalitate și de eligibilitate pentru poziția de candidat. Ori, aceste nuanțe nu se înțeleg”.

„Am reținut în documentul nostru inclusiv amenințările”

Remus Pricopie a comentat și declarația lui Georgescu de vineri, când a spus că vor fi judecați cei care vor interveni în acest proces.

“Eu aici am menționat, am reținut în documentul nostru, inclusiv amenințările. Atenție, să ameninți instituții și oficiali care ocupă poziții intră, de asemenea, sub incidența Codului Penal, dar și un element de neconstituționalitate clar, atunci când tu respingi instituțiile democratice care asigură guvernarea acestei țări.

Dar aș vrea să mai spun un lucru, pentru că din nou au apărut discuții și e firesc să apară așa. Cine decide sau cine judecă aceste criterii de constituționalitate? Discuțiile astea le-am avut și noi în grupul pe care l-am coordonat, dacă trebuie să depunem la Curtea Constituțională, după ce se înregistrează candidatura sau este bine să depunem direct la Biroul Electoral Central.

Din punctul nostru de vedere, ca urmare a celor 2 decizii ale Curții Constituționale de anul trecut, din octombrie și decembrie, și care sunt obligatorii pentru toată lumea și care creează jurisprudență, Biroul Electoral Central a devenit competent să analizeze aceste elemente. Nu era în noiembrie, pentru că legea 370/2004 nu prevedea această componentă.

Sunt mai multe lucruri tehnice. Curtea spune că dacă o lege este omisivă, asta nu înseamnă că principiul de constituționalitate nu se aplică.

Noi acum am depus, vom vedea ce decid membrii Biroului Electoral Central, unde avem și judecători și, evident, vom respecta decizia Biroului Electoral Central”.