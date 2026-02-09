B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Reduceri mari, riscuri pe măsură. La ce trebuie să fie atenți consumatorii în sezonul promoțiilor

Reduceri mari, riscuri pe măsură. La ce trebuie să fie atenți consumatorii în sezonul promoțiilor

Selen Osmanoglu
09 feb. 2026, 13:46
Reduceri mari, riscuri pe măsură. La ce trebuie să fie atenți consumatorii în sezonul promoțiilor
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Diferența dintre prețul de referință și cel redus
  2. Atenție la site-urile fantomă și ofertele „prea bune”
  3. Retururi, garanții și cumpărături impulsive

Sezonul reducerilor aduce promoții consistente atât în magazinele online, cât și în centrele comerciale, unde discounturile anunțate ajung chiar și la 50-70%. Specialiștii avertizează însă că, în spatele ofertelor aparent avantajoase, se pot ascunde practici comerciale înșelătoare, motiv pentru care consumatorii sunt îndemnați să analizeze atent fiecare achiziție.

Campaniile agresive de marketing, bannerele cu mesaje precum „cel mai mic preț” sau „ofertă limitată” și reducerile spectaculoase îi determină pe mulți români să profite de promoții. De la articole vestimentare și produse cosmetice până la electronice și electrocasnice, aproape toate categoriile sunt incluse în această perioadă în campaniile de reduceri. Totuși, reprezentanții organizațiilor pentru protecția consumatorilor atrag atenția că nu toate discounturile afișate reflectă o reducere reală.

Diferența dintre prețul de referință și cel redus

Specialiștii semnalează faptul că, în unele cazuri, prețurile sunt majorate artificial înainte de aplicarea reducerilor sau sunt comparate cu valori nerelevante, pentru a crea impresia unei economii semnificative. Verificarea istoricului de preț al produsului și compararea ofertelor între mai mulți comercianți pot ajuta consumatorii să evite capcanele comerciale, scrie Click.

„Consumatorii trebuie să fie atenți la diferența dintre prețul de referință și prețul redus. Le recomandăm să verifice dacă reducerea este aplicată la cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, așa cum prevede legislația, și să nu se lase influențați doar de procentul afișat pe etichetă”, a declarat Iuliana Lazăr, expert în protecția consumatorilor. Aceasta subliniază că un preț aparent spectaculos nu este întotdeauna sinonim cu o ofertă avantajoasă.

Atenție la site-urile fantomă și ofertele „prea bune”

Un alt risc major în sezonul reducerilor îl reprezintă site-urile false sau magazinele online create special pentru a profita de valul de cumpărături. Platformele care afișează oferte greu de refuzat, solicită plata exclusiv online și nu oferă date clare de contact pot ascunde tentative de fraudă.

Specialiștii recomandă verificarea informațiilor despre companie, a politicii de retur și a recenziilor lăsate de alți clienți. De asemenea, plata ramburs sau utilizarea unor metode de plată care oferă protecție suplimentară pot reduce riscul pierderii banilor.

Retururi, garanții și cumpărături impulsive

În cazul magazinelor fizice, consumatorii trebuie să acorde o atenție sporită condițiilor de retur, mai ales că acestea pot fi diferite în perioada promoțiilor. Deși garanțiile legale trebuie respectate, unele magazine pot limita termenul de retur sau pot oferi doar schimbul produsului, nu și rambursarea sumei plătite.

„Este important ca oamenii să citească atent termenii și condițiile și să nu presupună că regulile sunt aceleași ca în afara sezonului de reduceri. O decizie luată în grabă, sub presiunea unei oferte limitate sau a unui stoc redus, poate duce la cheltuieli inutile și la situații neplăcute ulterior”, avertizează specialistul.

Datele organizațiilor pentru protecția consumatorilor arată că, în perioadele cu promoții masive, crește și numărul reclamațiilor privind livrările întârziate, produsele neconforme sau dificultățile în recuperarea banilor. În acest context, prudența și informarea corectă pot face diferența între o achiziție inspirată și o experiență frustrantă.

Tags:
Citește și...
Un bărbat a adormit la muncă și a fost concediat. Ce s-a întâmplat după ce a ajuns în instanță
Eveniment
Un bărbat a adormit la muncă și a fost concediat. Ce s-a întâmplat după ce a ajuns în instanță
Inteligența Artificială schimbă industria farmaceutică. Tehnologia ajută la dezvoltarea unor medicamente mai eficiente
Eveniment
Inteligența Artificială schimbă industria farmaceutică. Tehnologia ajută la dezvoltarea unor medicamente mai eficiente
Podele din aur, transformate în profit. Decizia luată de un hotel de lux pe fondul scumpirii istorice a metalului prețios
Eveniment
Podele din aur, transformate în profit. Decizia luată de un hotel de lux pe fondul scumpirii istorice a metalului prețios
România ocupă locul al doilea în lume la comenzile de pizza. Care sunt sortimentele preferate
Eveniment
România ocupă locul al doilea în lume la comenzile de pizza. Care sunt sortimentele preferate
Protest la Teatrul Național din București față de reguli administrative. Ce propune Ministerul Culturii
Eveniment
Protest la Teatrul Național din București față de reguli administrative. Ce propune Ministerul Culturii
Au început înscrierile pentru șefia marilor parchete. Alex Florența și Marius Voineag fac un pas în linia a doua. Cine vrea să preia conducerea DNA
Eveniment
Au început înscrierile pentru șefia marilor parchete. Alex Florența și Marius Voineag fac un pas în linia a doua. Cine vrea să preia conducerea DNA
Palatul Kensington, după noile informații apărute în dosarul Epstein: „Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”
Eveniment
Palatul Kensington, după noile informații apărute în dosarul Epstein: „Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”
Când se stropesc pomii fructiferi în februarie? Temperatura la care tratamentul devine eficient
Eveniment
Când se stropesc pomii fructiferi în februarie? Temperatura la care tratamentul devine eficient
Contrabandă cu arme de foc și muniții din Turcia. Percheziții la mai multe locații din Dâmbovița
Eveniment
Contrabandă cu arme de foc și muniții din Turcia. Percheziții la mai multe locații din Dâmbovița
Apă minerală sub marcă de stat, produsă în România. Ce planuri are Guvernul pentru brandul „Dacia”
Eveniment
Apă minerală sub marcă de stat, produsă în România. Ce planuri are Guvernul pentru brandul „Dacia”
Ultima oră
15:25 - Bogdan Ivan urmează exemplul lui Bolojan. Ministrul Energiei „fentează” audierea de la Camera Deputaților
15:13 - Primele vești după externarea lui Mircea Lucescu. Ce i-a transmis lui Ciprian Marica înainte de barajul cu Turcia: „Mi-a spus …”
15:04 - Grevă fără precedent în comune. Primarii se revoltă față de reforma Guvernului. Cum riscă schimbările să afecteze autonomia locală
14:58 - Zi importantă pentru Călin Georgescu. Dosarul pentru propagandă legionară merge la judecată UPDATE
14:58 - Greșeala din trafic pe care o fac mii de șoferi. Poliția aplică amenzi de până la 1.300 de lei
14:53 - Un bărbat a adormit la muncă și a fost concediat. Ce s-a întâmplat după ce a ajuns în instanță
14:51 - Inteligența Artificială schimbă industria farmaceutică. Tehnologia ajută la dezvoltarea unor medicamente mai eficiente
14:32 - Ce trebuie să verifici la creditele pentru investiții imobiliare
14:30 - Călin Georgescu, discurs dur la ieșirea din Tribunalul București: „Este vremea cernerii!”
14:25 - Român arestat cu peste 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR în Italia. Cum a fost descoperită încărcătura ilegală