Sezonul reducerilor aduce promoții consistente atât în magazinele online, cât și în centrele comerciale, unde discounturile anunțate ajung chiar și la 50-70%. Specialiștii avertizează însă că, în spatele ofertelor aparent avantajoase, se pot ascunde practici comerciale înșelătoare, motiv pentru care consumatorii sunt îndemnați să analizeze atent fiecare achiziție.

Campaniile agresive de marketing, bannerele cu mesaje precum „cel mai mic preț” sau „ofertă limitată” și reducerile spectaculoase îi determină pe mulți români să profite de promoții. De la articole vestimentare și produse cosmetice până la electronice și electrocasnice, aproape toate categoriile sunt incluse în această perioadă în campaniile de . Totuși, reprezentanții organizațiilor pentru protecția consumatorilor atrag atenția că nu toate discounturile afișate reflectă o reducere reală.

Diferența dintre prețul de referință și cel redus

Specialiștii semnalează faptul că, în unele cazuri, prețurile sunt majorate artificial înainte de aplicarea reducerilor sau sunt comparate cu valori nerelevante, pentru a crea impresia unei economii semnificative. Verificarea istoricului de preț al produsului și compararea ofertelor între mai mulți comercianți pot ajuta consumatorii să evite capcanele comerciale, scrie Click.

„Consumatorii trebuie să fie atenți la diferența dintre prețul de referință și prețul redus. Le recomandăm să verifice dacă reducerea este aplicată la cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, așa cum prevede legislația, și să nu se lase influențați doar de procentul afișat pe etichetă”, a declarat Iuliana Lazăr, expert în protecția consumatorilor. Aceasta subliniază că un preț aparent spectaculos nu este întotdeauna sinonim cu o ofertă avantajoasă.

Atenție la site-urile fantomă și ofertele „prea bune”

Un alt risc major în sezonul reducerilor îl reprezintă site-urile false sau magazinele online create special pentru a profita de valul de cumpărături. Platformele care afișează oferte greu de refuzat, solicită plata exclusiv online și nu oferă date clare de contact pot ascunde tentative de fraudă.

Specialiștii recomandă verificarea informațiilor despre companie, a politicii de retur și a recenziilor lăsate de alți clienți. De asemenea, plata ramburs sau utilizarea unor metode de plată care oferă protecție suplimentară pot reduce riscul pierderii banilor.

Retururi, garanții și cumpărături impulsive

În cazul magazinelor fizice, consumatorii trebuie să acorde o atenție sporită condițiilor de retur, mai ales că acestea pot fi diferite în perioada promoțiilor. Deși garanțiile legale trebuie respectate, unele magazine pot limita termenul de retur sau pot oferi doar schimbul produsului, nu și rambursarea sumei plătite.

„Este important ca oamenii să citească atent termenii și condițiile și să nu presupună că regulile sunt aceleași ca în afara sezonului de reduceri. O decizie luată în grabă, sub presiunea unei oferte limitate sau a unui stoc redus, poate duce la cheltuieli inutile și la situații neplăcute ulterior”, avertizează specialistul.

Datele organizațiilor pentru protecția consumatorilor arată că, în perioadele cu promoții masive, crește și numărul reclamațiilor privind livrările întârziate, produsele neconforme sau dificultățile în recuperarea banilor. În acest context, prudența și informarea corectă pot face diferența între o achiziție inspirată și o experiență frustrantă.