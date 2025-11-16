Reforma administrației publice: promisiuni și realitate

La finalul anului 2025, numărul structurilor bugetare din subordinea ministerelor din rămâne ridicat, similar cu începutul anului. Guvernul a prezentat mai multe pachete de administrative menite să reducă birocrația și să eficientizeze statul, dar analiza organigramelor ministerelor arată că multe agenții și instituții au fost păstrate sau chiar înființate altele noi.

Numărul structurilor bugetare, încă ridicat

Între ianuarie și noiembrie 2025, structura aparatului public nu a fost redusă. Per total, există aproximativ 180 de entități aflate în subordinea ministerelor și Secretariatului General al Guvernului (SGG), fără a include Ministerul Sănătății, conform zf.ro.

Acestea includ agenții, direcții și instituții cu organigrame separate, bugete proprii și structuri de conducere distincte.

Secretariatul General al Guvernului, un „guvern în miniatură”

SGG coordonează 30 de departamente, agenții și instituții. Mai multe structuri par să aibă roluri similare sau suprapuse, ceea ce ridică întrebări despre eficiența coordonării.

Exemplele includ Autoritatea de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore și Agenția Națională pentru Resurse Minerale, care ar putea colabora mai eficient.

Ministerele cu cele mai multe structuri

Ministerul Afacerilor Interne are peste 20 de entități subordonate, de la direcții generale și inspectorate la cluburi sportive și centre de psihosociologie.

Ministerul Educației a trecut de la 18 instituții în ianuarie 2025 la peste 20 în noiembrie, prin reorganizări și noi centre, inclusiv Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și extinderea Agenției Naționale pentru Calificări.

Ministerul Muncii a preluat fostul Minister al Familiei și are acum peste zece instituții subordonate, inclusiv Societatea „Biroul de Turism pentru Tineret”.

Alte ministere importante, precum Agricultura, Economia sau Munca, au înregistrat creșteri similare ale numărului de structuri, fără o reducere reală a birocrației.

Situația aparatului administrativ

La finalul anului 2025, structura aparatului administrativ din România rămâne complexă, cu un număr similar sau chiar mai mare de agenții, direcții și instituții în subordinea ministerelor, comparativ cu începutul anului.

