Regatul Unit anunță un nou ajutor masiv pentru Ucraina: miliarde de lire și 120.000 de drone

Selen Osmanoglu
15 apr. 2026, 12:04
Volodimir Zelenski la Cotroceni, semnând Parteneriat Strategic România - Ucraina. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
Cuprins
  1. Sprijin financiar de peste 1 miliard de dolari
  2. Armament modern: rachete, drone și sisteme antiaeriene
  3. Cel mai mare pachet de drone oferit de Londra
  4. „Capacitate esențială pentru apărare”
  5. Context internațional

Regatul Unit urmează să anunțe miercuri un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, în valoare de sute de milioane de lire sterline, care include finanțare pentru armament și livrarea unui număr record de drone, potrivit agenției dpa.

Sprijin financiar de peste 1 miliard de dolari

La Washington, ministrul britanic de finanțe Rachel Reeves urmează să confirme un ajutor de 752 de milioane de lire sterline (aproximativ 1,02 miliarde de dolari) pentru Kiev, conform Agerpres.

Suma face parte dintr-un pachet mai amplu, de 3,36 miliarde de lire sterline, și este destinată achiziției de echipamente militare esențiale pentru continuarea apărării Ucrainei.

Armament modern: rachete, drone și sisteme antiaeriene

Fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea de armament, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune, sisteme de apărare antiaeriană și drone.

Oficialii britanici susțin că acest sprijin este necesar pentru a întări capacitatea de apărare a Ucrainei în fața războiului declanșat de Rusia.

„Această finanțare va ajuta la livrarea echipamentului militar de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra împotriva războiului neprovocat al Rusiei”, a declarat Rachel Reeves.

Cel mai mare pachet de drone oferit de Londra

Separat, ministrul britanic al apărării John Healey va anunța la Berlin, în cadrul Grupului de contact privind apărarea Ucrainei, livrarea a 120.000 de drone către Kiev.

Este vorba despre cel mai mare număr de drone oferit până acum de Regatul Unit Ucrainei, incluzând drone de atac, recunoaștere, logistică și modele cu capabilități maritime.

„Capacitate esențială pentru apărare”

Potrivit oficialilor britanici, aceste echipamente vor întări semnificativ capacitatea forțelor ucrainene de a reacționa pe câmpul de luptă.

„Această creștere semnificativă a numărului de drone testate în luptă va oferi forțelor ucrainene capacitatea de care au nevoie pentru a-și apăra poporul și pentru a riposta împotriva agresiunii rusești”, a declarat John Healey.

Context internațional

Noul pachet de sprijin vine în contextul în care aliații occidentali își intensifică ajutorul militar pentru Ucraina, pe fondul continuării conflictului și al presiunilor asupra frontului estic.

Regatul Unit își reafirmă astfel rolul de unul dintre principalii susținători ai Kievului în cadrul efortului internațional de sprijin militar și financiar.

