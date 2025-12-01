Mesajul transmis de regele Charles al III-lea cu ocazia Zilei Naționale a României a readus în atenție relația apropiată dintre București și Londra. Suveranul britanic a ales să își exprime, prin intermediul Ambasadei Marii Britanii la București, aprecierea pentru legăturile dintre cele două state și să transmită cele mai calde urări atât președintelui României, cât și cetățenilor români.

Ce spune mesajul regelui Charles

De Ziua Națională a României, Administrația Prezidențială și au primit un mesaj oficial din partea regelui Charles al III-lea, transmis prin Ambasada britanică la București. Suveranul a adresat felicitări președintelui Nicușor Dan și întregului popor român, subliniind aprecierea sa pentru prietenia dintre cele două state.

Mesajul include un pasaj amplu în care regele își exprimă gândurile cu privire la relațiile bilaterale: „Soția mea și cu mine suntem încântați să transmitem Excelenței dvs și poporului român cele mai calde urări, cu ocazia Zilei Naționale. Sunt încântat că țările noastre împărtășesc legături atât de strânse și sunt nerăbdător să continuăm să consolidăm prietenia noastră”, a declarat , potrivit mesajului oficial.

Cum vede suveranul britanic colaborarea internațională și rolul României

Regele Charles a insistat și asupra necesității cooperării globale, mai ales în privința provocărilor care privesc întreaga planetă. În comunicarea sa către președintele României, acesta a subliniat preocuparea constantă pentru mediul înconjurător, temă pe care a susținut-o de-a lungul întregii sale activități publice.

El a transmis explicit importanța acestei direcții comune: „Este speranța și ambiția mea ca națiunile noastre să colaboreze pentru un impact pozitiv în ceea ce privește problemele de mediu, care ne afectează pe toți, la nivel global. Soția mea și cu mine suntem încântați să vă transmitem cele mai bune urări dumneavoastră și tuturor românilor, în anul ce vine”, relatează click.ro.

Ce lideri internaționali s-au alăturat mesajelor de felicitare pentru România

Scrisoarea suveranului britanic se adaugă unei liste consistente de primite de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale. Printre cei care au transmis urări se regăsesc președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, șeful statului francez, Emmanuel Macron, dar și Împăratul Japoniei.

Într-un an marcat de tensiuni internaționale și nevoia de stabilitate, aceste gesturi simbolice reflectă respectul reciproc și dorința de a susține relații constructive. România și Regatul Unit au cultivat de-a lungul timpului legături diplomatice, culturale și strategice solide, iar mesajul regelui Charles reafirmă deschiderea pentru continuarea acestui parcurs comun.