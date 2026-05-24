Bagajele sunt aproape gata, iar vacanța se apropie cu pași repezi. Dar înainte să pleci, apare întrebarea importantă, ai nevoie sau nu de ?

În 2026, românii se bucură de mai multă libertate de mișcare ca oricând. Totuși, regulile diferă în funcție de destinație și dacă călătorești împreună cu un copil.

Unde poți călători doar cu buletinul în 2026

Dacă visezi la un city break spontan sau la o vacanță în Europa fără grija documentelor complicate, ai noroc. În 2026, românii pot călători în numeroase țări folosind doar cartea de identitate valabilă, fără pașaport și fără viză. Libertatea de circulație în și în Spațiul Schengen face ca drumurile prin Europa să fie mai simple ca niciodată.

Asta înseamnă că poți ajunge în toate statele membre ale Uniunii Europene doar cu buletinul. La fel se întâmplă și în țări din afara UE care fac parte din Schengen, precum Islanda, Norvegia, Liechtenstein sau Elveția. În multe cazuri, nici nu vei simți că treci o frontieră, pentru că în majoritatea acestor state controalele interne sunt minime sau chiar inexistente.

Totuși, există și situații speciale de care trebuie să ții cont înainte de plecare. Unele țări pot reintroduce temporar controale la graniță, iar în locuri precum Cipru sau Irlanda este posibil să ți se verifice actul de identitate la îmbarcare sau la intrarea în țară. Chiar și așa, poți călători în continuare fără pașaport, atât timp cât ai un buletin valabil.

Ce țări acceptă buletinul românesc la intrare

Dacă nu vrei să îți faci pașaport înainte de vacanță, vestea bună este că ai mai multe opțiuni decât crezi. Pe lângă toate statele din Uniunea Europeană și țările din Spațiul Schengen, există și alte destinații accesibile românilor fără pașaport. În aceste țări poți intra folosind doar cartea de identitate valabilă.

În toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene poți călători fără viză și fără formalități complicate, datorită dreptului la liberă circulație de care beneficiază cetățenii europeni. De asemenea, și țări precum Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția acceptă buletinul românesc ca document de călătorie.

Lista continuă și cu destinații populare din afara Uniunii Europene. În Macedonia de Nord și Serbia poți intra doar cu buletinul și poți rămâne până la 90 de zile. Și Muntenegru permite accesul fără pașaport, însă perioada maximă de ședere este de 30 de zile.

Tot doar cu cartea de identitate poți călători și în , pentru o perioadă de până la 90 de zile, însă documentul trebuie să fie emis după 1 ianuarie 2011. O altă veste importantă pentru turiști este că, din mai 2024, și Turcia permite accesul cetățenilor români doar cu buletinul valabil, fără viză, pentru șederi de maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Ce reguli trebuie să știi pentru Marea Britanie și călătoriile cu copii

Dacă ai în plan o vacanță în Regatul Unit, este important să verifici documentele înainte de plecare. După Brexit, regulile pentru cetățenii români s-au schimbat complet, iar buletinul nu mai este suficient pentru intrarea în țară. Din 2021, românii au nevoie obligatoriu de pașaport pentru a călători în Anglia, Scoția, Țara Galilor sau Irlanda de Nord.

Și în cazul copiilor există reguli stricte care trebuie respectate cu atenție. Minorii de peste 14 ani pot călători folosind cartea de identitate, însă certificatul de naștere nu este acceptat ca document de călătorie. În plus, fiecare copil trebuie să aibă propriul act valabil pentru a putea ieși din România.

De asemenea, legea prevede condiții clare pentru călătoriile minorilor în afara țării. Copiii trebuie să fie însoțiți de părinți sau de reprezentanți legali, iar dacă minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară și declarația notarială de acord din partea celuilalt părinte. Aceste reguli sunt prevăzute în Legea 248/2005 și sunt verificate atent la ieșirea din țară.

În ce cazuri nu poți călători fără pașaport

Chiar dacă românii pot călători tot mai ușor în Europa doar cu buletinul, există și destinații unde pașaportul rămâne obligatoriu. În anumite cazuri, fără acest document nici măcar nu poți trece de controlul de îmbarcare sau de frontieră, informează .

Regula este simplă. Dacă pleci într-o țară din afara Uniunii Europene și a Spațiului Schengen, vei avea nevoie de pașaport valabil. Aici intră destinații populare precum Statele Unite, Canada sau Australia, dar și numeroase țări din Asia, Africa ori Orientul Mijlociu. În unele situații, pe lângă pașaport, este necesară și obținerea unei vize.

De asemenea, există state care permit intrarea fără viză pentru cetățenii români, însă nu acceptă cartea de identitate ca document de călătorie. Cu alte cuvinte, poți intra fără viză, dar nu și fără pașaport. Printre exemple se numără Albania sau Bosnia și Herțegovina. Tocmai de aceea, înainte de vacanță este important să verifici separat dacă ai nevoie de viză și dacă țara respectivă acceptă sau nu .

Există și situații mai puțin cunoscute, legate de anumite teritorii speciale sau insule aflate sub administrația unor state europene. Chiar dacă aparțin unor țări din Europa, unele teritorii de peste mări sau insule britanice aplică reguli diferite de intrare, iar pașaportul devine obligatoriu pentru turiști.