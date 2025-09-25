Pentru mulți români, apartamentul reprezintă spațiul personal unde se simt în siguranță și unde cred că doar ei decid cine intră și cine nu. Totuși, legea spune altceva. Există situații bine reglementate în care accesul unor persoane din asociația de proprietari sau a unor specialiști nu poate fi refuzat, iar nerespectarea acestor reguli poate aduce amenzi consistente.

Cine are voie să intre în locuință și în ce condiții

Legea nr. 196/2018, care stabilește cadrul pentru administrarea condominiilor, prevede clar că există persoane autorizate care pot intra în apartament atunci când este nevoie de verificare sau repararea unor părți comune. Este vorba despre președintele asociației, administratorul sau membri ai comitetului executiv, dar și despre specialiști angajați să remedieze o problemă tehnică.

Accesul nu se face oricum, ci cu respectarea unui preaviz. Textul legislativ prevede: „Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul preşedintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului şi al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcţii/reparaţii, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepţie cazurile de urgenţă când termenul pentru preaviz este de 24 de ore”.

De asemenea, dacă proprietarul a permis accesul, dar în urma intervențiilor apar pagube, acestea trebuie suportate de asociația de proprietari din fondul destinat reparațiilor. Dacă daunele au fost cauzate de persoana sau firma care a efectuat lucrarea, răspunderea pentru acoperirea prejudiciului revine acesteia.

Așadar, nu este vorba de o intrare abuzivă, ci despre situații punctuale, justificate, în care lipsa cooperării din partea proprietarului poate împiedica funcționarea corectă a imobilului.

Ce riscuri există dacă refuzi accesul

Mulți proprietari tind să creadă că refuzul nu are consecințe, însă legea este clară și în această privință. În cazul în care nu se permite accesul pentru reparații sau verificări, asociația de proprietari poate apela la instanță și poate solicita un titlu executoriu care să autorizeze intrarea în . Mai mult, refuzul poate atrage amenzi de până la 3.000 de lei.

„Dacă proprietarul este prezent, dar refuză intervenția la partea comună și există proprietari afectați, asociația poate solicita și obligarea la daunele suferite (de exemplu, datorită întârzierii intervenției s-a inundat casa scării și lavabila de pe scara s-a exfoliat).”, explică Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii ce țin de administrarea proprietăților.

Cu alte cuvinte, refuzul nu doar că prelungește o problemă tehnică, dar poate aduce obligații financiare importante. Proprietarul care blochează accesul riscă să fie obligat să acopere daunele provocate altor locatari, chiar dacă nu intenționează acest lucru.

Legea tratează, de asemenea, și situațiile în care un vecin suferă direct prejudicii din cauza refuzului unui proprietar. „Dacă în urma refuzului unui proprietar de a se interveni asupra părților comune un alt proprietar a suferit un prejudiciu, i-a fost inundat apartamentul să spunem, poate solicita obligarea celui vinovat la acoperirea întregului prejudiciu.”, adaugă Gelu Pușcaș, potrivit .

Așadar, responsabilitatea nu se limitează doar la relația cu de proprietari. Refuzul de acces poate declanșa litigii întregi între vecini, care au dreptul să ceară despăgubiri integrale pentru pagubele produse.

Ce alte obligații au proprietarii de apartamente

Accesul în locuință nu este singura responsabilitate prevăzută de legislație pentru cei care locuiesc la bloc. Proprietarii sunt obligați să anunțe asociația atunci când intervin modificări în structura familiei sau atunci când apartamentul este închiriat. Acest lucru trebuie făcut în termen de 10 zile, pentru ca evidențele de cheltuieli comune să fie corecte și actualizate.

Totodată, legea impune întreținerea apartamentului în condiții care să nu afecteze siguranța clădirii și confortul celorlalți locatari. Lucrările asupra pereților de rezistență, modificările la instalațiile de gaze, apă sau electricitate nu pot fi făcute fără avize și proiecte tehnice. Încălcarea acestor reguli poate atrage sancțiuni și chiar riscuri majore pentru bloc.

Cum se procedează în caz de modernizări sau vânzări

Un alt impact important este cel al modernizărilor. Proprietarii trebuie să participe la cheltuielile pentru reabilitarea termică, consolidări sau modernizarea instalațiilor comune. Aceste costuri pot părea împovărătoare, dar ele sunt obligatorii și au ca scop menținerea siguranței clădirii.

În cazul vânzării unui apartament, legea obligă proprietarul să demonstreze că nu are datorii către asociație și să ofere cumărătorului toate informațiile despre starea blocului și despre documentația tehnică. Aceste reguli sporesc transparența și previn eventualele conflicte.