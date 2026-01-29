B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum vrea CNAS să schimbe regulile pentru analizele gratuite. Ce reguli noi vor apărea

Cum vrea CNAS să schimbe regulile pentru analizele gratuite. Ce reguli noi vor apărea

Ana Maria
29 ian. 2026, 08:58
Cum vrea CNAS să schimbe regulile pentru analizele gratuite. Ce reguli noi vor apărea
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce reguli noi vor trebui să respecte pacienții pentru analizele decontate de stat
  2. Reguli noi la analizele decontate de stat: Ce presupune reorganizarea pachetului de bază
  3. De ce rămân bani necheltuiți în fiecare lună
  4. Când vor fi eliminate plafoanele la laboratoare
  5. Reguli noi la analizele decontate de stat: Intră sistemul de analize medicale într-o zonă de normalitate?

Reguli noi la analizele decontate de stat. Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregătește o modificare importantă în modul de alocare a fondurilor pentru analizele medicale decontate de CNAS. Concret, pacienții ar urma să aibă acces la investigații pe tot parcursul lunii, nu doar în primele zile, așa cum se întâmplă în prezent din cauza plafoanelor impuse laboratoarelor.

Ce reguli noi vor trebui să respecte pacienții pentru analizele decontate de stat

Schimbarea vine, însă, cu reguli mai stricte. Potrivit planului CNAS, biletele de trimitere vor fi acordate mai atent, iar pacienții vor fi programați în funcție de afecțiunile de care suferă, astfel încât cei care au nevoie urgentă de diagnostic să fie prioritizați.

Reguli noi la analizele decontate de stat: Ce presupune reorganizarea pachetului de bază

Planul CNAS prevede reorganizarea pachetului de bază, care include aproximativ 100 de analize medicale. Scopul este ca fondurile să fie folosite mai eficient și să ajungă, cu prioritate, la pacienții cu boli grave sau cu suspiciuni care necesită diagnostic rapid.

În plus, Casa de Asigurări de Sănătate ia în calcul extinderea măsurii și pentru investigații imagistice costisitoare, precum CT și RMN, care, în prezent, pot ajunge la aproximativ 1.200 de lei pentru pacienții neasigurați sau care nu prind plafonul lunar.

De ce rămân bani necheltuiți în fiecare lună

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, explică faptul că actualul sistem generează blocaje și pierderi pentru pacienți.

„Avem bani, astăzi, în sensul în care ne rămân bani la sfârșit de lună, în fiecare lună ne rămân bani necheltuiți de la anumite laboratoare. Pentru că există acel plafon, noi trebuie să facem reechilibrări bugetare luna următoare pentru luna anterioară și pacientul e la mijloc, pierdut pe traseu, fără analize medicale”, a explicat conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS, la RFI.

Când vor fi eliminate plafoanele la laboratoare

Șeful CNAS a anunțat că eliminarea plafoanelor ar urma să se producă chiar în acest an, fără a fi necesară o majorare de buget.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate va elimina în acest an plafoanele de la laboratoarele de analize medicale, astfel încât pacientul să aibă acces la servicii de diagnostic în timp real, atunci când are nevoie”, a anunţat el.

Reguli noi la analizele decontate de stat: Intră sistemul de analize medicale într-o zonă de normalitate?

Horațiu Moldovan susține că măsura ar corecta una dintre cele mai mari disfuncționalități ale sistemului sanitar.

Accesul la analize medicale decontate ar putea intra, în sfârșit, într-o zonă de normalitate. În acest an vor fi eliminate plafoanele de la laboratoarele de analize medicale, o măsură menită să corecteze una dintre cele mai absurde disfuncții ale sistemului. Prioritatea noastră este să eliminăm cât mai rapid acest plafon. Nu este vorba despre creșterea bugetului, ci despre folosirea lui corectă”, a subliniat președintele CNAS.

Tags:
Citește și...
Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
Eveniment
Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
Două cutremure au zguduit România în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Eveniment
Două cutremure au zguduit România în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Noi detalii în dosarul de corupție al avocatei Adriana Georgescu. Femeia nu are nicio funcție în PNL, dar se lăuda cu relațiile la „nivel înalt”
Eveniment
Noi detalii în dosarul de corupție al avocatei Adriana Georgescu. Femeia nu are nicio funcție în PNL, dar se lăuda cu relațiile la „nivel înalt”
Legislația Jocurilor de Noroc în România 2025 / 2026
Eveniment
Legislația Jocurilor de Noroc în România 2025 / 2026
Plantele care reduc praful din casă. Iată câteva soluții naturale pentru un aer mai curat iarna
Eveniment
Plantele care reduc praful din casă. Iată câteva soluții naturale pentru un aer mai curat iarna
Dosarul Colectiv 2 rămâne din nou fără procuror. Se pensionează după mai puțin de un an de la redeschidere. Ce urmează
Eveniment
Dosarul Colectiv 2 rămâne din nou fără procuror. Se pensionează după mai puțin de un an de la redeschidere. Ce urmează
Indemnizații speciale în 2026. Cine sunt românii care primesc bani în plus de la stat
Eveniment
Indemnizații speciale în 2026. Cine sunt românii care primesc bani în plus de la stat
Planul „regelui veiozelor” ca să scape din pușcărie: Cum și-a pregătit Ataș Abdullah evadarea din Penitenciarul Rahova, pas cu pas (FOTO)
Eveniment
Planul „regelui veiozelor” ca să scape din pușcărie: Cum și-a pregătit Ataș Abdullah evadarea din Penitenciarul Rahova, pas cu pas (FOTO)
Impactul uriaș al inteligenței artificiale. Multe joburi și firme vor dispărea
Eveniment
Impactul uriaș al inteligenței artificiale. Multe joburi și firme vor dispărea
Anchetă în desfășurare: Un bărbat a murit din cauza unei bacterii din alimente
Eveniment
Anchetă în desfășurare: Un bărbat a murit din cauza unei bacterii din alimente
Ultima oră
10:36 - Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
10:34 - Două cutremure au zguduit România în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
10:31 - Noi detalii în dosarul de corupție al avocatei Adriana Georgescu. Femeia nu are nicio funcție în PNL, dar se lăuda cu relațiile la „nivel înalt”
10:28 - Curtea de Apel București decide astăzi soarta sutelor de angajați ANRE.
10:13 - Legislația Jocurilor de Noroc în România 2025 / 2026
09:59 - Lukoil a semnat un acord major. Cui vinde activele din străinătate și ce se întâmplă cu cele din România
09:56 - Plantele care reduc praful din casă. Iată câteva soluții naturale pentru un aer mai curat iarna
09:39 - Dosarul Colectiv 2 rămâne din nou fără procuror. Se pensionează după mai puțin de un an de la redeschidere. Ce urmează
09:36 - Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică
09:11 - Germania întărește protecția rețelei electrice și a infrastructurii esențiale după penele de curent