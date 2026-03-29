Acasa » Eveniment » Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii

Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii

Iulia Petcu
29 mart. 2026, 08:40
Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce presupune noul mecanism de reducere a amenzilor
  2. În ce domenii se aplică noile reguli
  3. Cum funcționează termenul de plată și ce riscuri există
  4. Ce alte modificări sunt introduse

O modificare legislativă intrată în vigoare pe data de 27 martie aduce schimbări semnificative în modul de achitare a amenzilor contravenționale în România. Noile reguli vizează în special domeniile considerate sensibile pentru siguranța publică și ordinea socială.

Ce presupune noul mecanism de reducere a amenzilor

Începând cu 27 martie 2026, reducerea de 50% nu mai este raportată la minimul prevăzut de lege, ci la suma concretă stabilită în procesul-verbal. Practic, cuantumul efectiv al sancțiunii devine baza de calcul, ceea ce modifică semnificativ modul în care contravenienții își pot reduce obligațiile financiare.

Această schimbare elimină practica anterioară, în care plata se raporta la limita inferioară a intervalului sancționator. Astfel, valoarea stabilită de agentul constatator capătă o importanță decisivă în determinarea sumei finale de plată.

În ce domenii se aplică noile reguli

Noile prevederi nu sunt universale, ci vizează anumite acte normative asociate direct siguranței comunitare. Printre acestea se numără încălcarea ordinii publice, organizarea adunărilor, protecția bunurilor sau regimul armelor și al materialelor explozive.

Aceste domenii  sunt considerate prioritare, motiv pentru care a fost instituit un regim distinct de calcul al reducerii. În consecință, sancțiunile aplicate aici sunt tratate diferit față de alte tipuri de contravenții.

Cum funcționează termenul de plată și ce riscuri există

Reducerea este condiționată strict de respectarea unui termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea procesului-verbal. În acest interval, contravenientul poate achita jumătate din suma stabilită, beneficiind astfel de facilitatea prevăzută de lege.

Depășirea acestui termen conduce automat la pierderea reducerii, iar amenda devine exigibilă integral. În plus, autoritățile pot iniția proceduri de executare silită, ceea ce amplifică impactul financiar asupra persoanei sancționate.

Pentru aplicarea corectă a acestei facilități, agentul constatator trebuie să menționeze explicit în procesul-verbal dreptul la reducere și termenul aferent. Absența acestor informații poate afecta validitatea procedurii, potrivit Capital.

Ce alte modificări sunt introduse

Pe lângă schimbările privind amenzile contravenționale, pachetul legislativ include și ajustări în domeniul rutier. Reducerea perioadei de suspendare a permisului este condiționată de achitarea integrală a amenzilor și de prezentarea unui certificat fiscal.

Documentul atestă lipsa datoriilor către bugetul local și devine o condiție esențială pentru obținerea unor facilități administrative.

