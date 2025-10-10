B1 Inregistrari!
Noi reguli pentru stăpânii de câini. Ce trebuie să știe toți proprietarii de animale

Noi reguli pentru stăpânii de câini. Ce trebuie să știe toți proprietarii de animale

Iulia Petcu
10 oct. 2025, 23:57
Noi reguli pentru stăpânii de câini. Ce trebuie să știe toți proprietarii de animale
Sursă foto: Freepik/ @cookie_studio
Cuprins
  1. Ce condiții minime trebuie asigurate unui câine
  2. Ce reguli se aplică pentru lesă și plimbări

Românii care au câini trebuie să se conformeze unor noi reguli stabilite la nivel național. Noile cerințe vizează atât condițiile de trai ale animalelor, cât și relația dintre proprietarii acestora și vecini. Măsura, considerată binevenită, are scopul de a îmbunătăți bunăstarea câinilor și de a menține ordinea și liniștea în comunități.

Ce condiții minime trebuie asigurate unui câine

Autoritățile subliniază că fiecare proprietar trebuie să ofere animalului hrană adecvată, apă curată, adăpost potrivit și îngrijire medicală corespunzătoare. Din păcate, mulți câini din România, chiar și cei care au stăpâni, sunt ținuți în condiții improprii, fără respectarea acestor nevoi de bază.

Totodată, se dorește prevenirea conflictelor frecvente dintre vecini, cauzate de lătrat excesiv, igienă precară sau comportamente agresive. Deținerea unui câine devine, astfel, o responsabilitate complexă: nu doar a oferi adăpost, ci și a gestiona animalul într-un mod civilizat și echilibrat. Cei care ignoră aceste reguli riscă amenzi de până la 500 de lei.

Regulamentele introduc și cerințe stricte privind spațiul de locuit al animalului. Cușca trebuie să fie suficient de mare încât câinele „să se poată ridica, întoarce și odihni confortabil”. O cușcă prea mică poate provoca probleme fizice, cum ar fi atrofia musculară, deformări osoase sau dureri articulare, dar și tulburări de comportament, stres sau anxietate.

Pe lângă dimensiune, contează și amplasarea cuștii. Aceasta trebuie să fie într-un loc protejat, ferit de intemperii și suficient de departe de gardul vecinului, la cel puțin 60 de centimetri. Măsura are rolul de a reduce zgomotul și tensiunile dintre proprietari, mai ales în mediul rural. Deși distanța nu elimină complet riscul ca un câine să latre excesiv, creează un tampon acustic și vizual care poate diminua disconfortul.

Totuși, această prevedere nu substituie nevoia de dresaj sau de supraveghere constantă a comportamentului animalului.

Ce reguli se aplică pentru lesă și plimbări

Pentru câinii ținuți legați, lesa trebuie să aibă minimum 2 metri lungime și să fie realizată dintr-un material care nu provoacă răni. Lesa scurtă sau din lanțuri metalice este interzisă. De asemenea, câinele trebuie eliberat periodic pentru a face mișcare.

În timpul plimbărilor, proprietarii au obligația să aibă la ei pungi pentru dejecții și carnetul de sănătate al animalului, care dovedește vaccinările și starea medicală. În caz contrar, pot primi sancțiuni de până la 500 de lei, iar în situații grave (când sunt constatate rele tratamente) se poate ajunge chiar la dosar penal și confiscarea câinelui, scrie Libertatea.ro.

