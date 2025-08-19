B1 Inregistrari!
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă

Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă

Adrian Teampău
19 aug. 2025, 09:55
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Sursa foto: Turnul Sfatului

Garda de Mediu a anunțat că deșeurile rezultate din lucrările de construcții trebuie colectate de firme autorizate și nu pot fi abandonate sau donate altor persoane. Cei care nu se conformează riscă sancțiuni usturătoare.

Cuprins:

  • Ce reguli trebuie să urmeze cei care produc deșeuri din construcții
  • Ce prevede legea în cazul deșeurilor abandonate

Ce reguli trebuie să urmeze cei care produc deșeuri din construcții

Garda de Mediu a avertizat că molozul sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor de construcții trebuie gestionate de firme specializate, autorizate.  Acestea nu pot fi donate sau abandonate, o astfel de practică fiind considerată o încălcare a legii. cei care nu se conformează riscă să fie sancționați cu amenzi mari sau chiar, în anumite cazuri, cu dosar penal.

Garda de Mediu a făcut aceste precizări în contextul apariției mai multor anunțuri de pe internet prin care persoane fizice sau firme oferă „spre donație” saci cu moloz și alte resturi din construcții sau demolări. Oficialii instituției de mediu atrag atenția că astfel de practici sunt ilegale.

„Deșeurile provenite din construcții și demolări (moloz, ciment, cărămizi, faianță etc.) NU pot fi oferite sau abandonate, indiferent de intenție. Acestea trebuie colectate, transportate și eliminate prin firme autorizate. Oferirea sau abandonate ilegală a molozului poluează mediul,  poate duce la amenzi considerabile și este considerată o faptă contravențională sau chiar penală în anumite situații”, a transmis Garda de Mediu.

Potrivit OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, abandonarea deșeurilor se sancționează cu amenzi de la  5.000 de lei la 15.000 de lei, pentru persoanele fizice. În cazul în care este vorba despre persoane juridice, amenzile cresc de la 40.000 lei la 60.000 lei.

Ce prevede legea în cazul deșeurilor abandonate

În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care care le produce este necunoscut, inclusiv în cazul în care proprietarul terenului pe care sunt abandonate deşeurile nu este cunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către unitatea administrativ-teritorială.

Ulterior, după identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile acoperite inițial de unitatea administrativ-teritorială, cât şi pe cele legate de acţiunile întreprinse pentru identificare.

Aceeași amendă se aplică și producătorilor sau deținătorilor de deșeuri care nu respectă obligația de a asigura pregătirea pentru reutilizare, reciclarea ori valorificarea acestora, conform prevederilor art. 4 și art. 21 din același act normativ.

