Un adăpost pentru animale din statul american Florida a reușit să producă un moment cu adevărat emoționant, după ce a readus acasă o cățelușă dispărută de mai bine de zece ani. Patrupedul, identificat cu ajutorul microcipului, a fost predat proprietarilor săi, care nu mai sperau că o vor revedea vreodată.

Descoperirea care a uimit angajații adăpostului

Serviciile pentru animale din comitatul Miami-Dade au anunțat pe rețelele sociale că, la începutul lunii ianuarie, un câine în vârstă a fost adus la un adăpost local. Ca parte a procedurilor standard, animalul a fost scanat pentru microcip, iar rezultatul a fost unul surprinzător chiar și pentru angajații cu experiență, scrie Click.

Datele obținute au arătat că patrupedul se numește Buttercup, are 15 ani și era dat dispărut de mai bine de un deceniu. Informațiile stocate în microcip au permis identificarea rapidă a proprietarilor și contactarea acestora.

Microcipul, cheia unei reîntâlniri neașteptate

Datorită microcipului, personalul adăpostului a reușit să ia legătura cu familia lui Buttercup și să organizeze reîntâlnirea. Momentul a fost descris de reprezentanții adăpostului drept unul extrem de emoționant, atât pentru angajați, cât și pentru stăpâni.

„Momente ca acesta ne amintesc cât de important este microcipul”, se arată în postarea publicată pe rețelele sociale de Serviciile pentru animale din Miami-Dade.

Reprezentanții instituției au subliniat, totodată, că simpla implantare a unui microcip nu este suficientă dacă datele nu sunt actualizate în mod constant.

„Un microcip valorează doar cât informațiile atașate lui. Menținerea datelor de contact actualizate poate face diferența între un animal pierdut care rămâne pierdut și o reîntâlnire fericită, așa cum a fost cazul lui Buttercup”, au transmis aceștia.

Bucuria stăpânilor, după un deceniu de așteptare

Stăpânii cățelușei au fost șocați să afle că Buttercup este în viață și a fost găsită după mai bine de zece ani. Potrivit adăpostului, reacția familiei a fost una de neîncredere la început, urmată de o bucurie copleșitoare.

Cazul lui Buttercup este considerat unul rar și impresionant, mai ales având în vedere vârsta înaintată a animalului și perioada foarte lungă în care a fost dispărut. Reprezentanții adăpostului speră ca această poveste să fie un exemplu pentru proprietarii de animale și să sublinieze importanța microcipării și a actualizării constante a datelor de contact.