Relațiile dintre oameni și tehnologie capătă forme surprinzătoare. Instanțele sunt puse acum în fața unor situații neobișnuite, greu de imaginat acum câțiva ani. Avocații atrag atenția că aceste cazuri se înmulțesc rapid și creează probleme juridice noi.

Cum au ajuns chatboții un motiv de conflict în cupluri

Avocați din SUA și Marea Britanie raportează o creștere accelerată a conflictelor care implică interacțiuni cu aplicații de inteligență artificială. Unele persoane dezvoltă legături emoționale intense cu aceste programe. Aceste legături duc la suspiciuni, tensiuni și chiar acuzații de „trădare”.

Potrivit specialiștilor, mulți utilizatori ajung să perceapă aceste discuții ca relații autentice. Conexiunea devine emoțională și depășește zona de divertisment digital. În unele cupluri, această apropiere virtuală se transformă într-un motiv direct de separare.

Fenomenul este descris de avocați ca o tendință care „explodează”. Fiecare caz ridică probleme noi. Legislația nu are încă răspunsuri clare pentru astfel de situații.

De ce sunt aceste „relații” greu de încadrat juridic

Judecătorii se confruntă cu întrebări fără precedent. Ei trebuie să stabilească dacă o relație cu un program poate fi considerată infidelitate. Apar dileme greu de tranșat cum ar fi posibilitatea trădării dacă nu există intenție sau reciprocitate.

Problema devine și mai complexă când apar implicații financiare. Într-un caz descris de avocați, un soț a început să trimită bani unui . El îi trimitea și date bancare. Acest comportament era parte dintr-o rutină zilnică în care „se confesa”.

Astfel de situații nu mai sunt tratate ca simple episoade online. Ele sunt considerate riscuri serioase pentru stabilitatea familială. Ele afectează încrederea și expun date sensibile.

Ce impact are fenomenul asupra sistemului juridic

Avocații admit că legislația actuală nu este pregătită pentru aceste scenarii. Nu există reguli clare pentru relațiile digitale cu sisteme automate. Instanțele trebuie să decidă cum se aplică termenul „infidelitate” în aceste cazuri.

Serviciile juridice din Marea Britanie observă schimbări rapide. raportează tot mai multe cereri de în care apare referința la AI. Avocații se așteaptă ca acest fenomen să accelereze în următorii ani, potrivit ziare.com.

Pentru multe cupluri, discuțiile cu un chatbot nu mai sunt simple conversații. Ele devin motive reale de separare. Impactul emoțional și financiar este tot mai evident în dosarele prezentate instanțelor.