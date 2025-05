Relaxare aproape de casă pentru unii români. Cât costă distracția la piscină în București

În minivacanța de 1 Mai nu toți românii au ales să plece pe litoral, ci au preferat să rămână acasă, dar să se distreze sau relaxeze cu diferite activități. În timp ce unii au ales plimbările pe la marginea pădurii, alții au ales să

Distracție la piscină, în loc de litoral

Unii au ales să meargă la din centrul Capitalei pentru a se distra, relaxa și bronza, conform

„Bulgaria era aglomerată, din ce am văzut ieri, şi a fost o alegere bună că nu am plecat, la fel şi partea de mare, munte de la noi. Avem două zile libere, cât copiii sunt la bunici şi atunci am ales ceva rapid în Bucureşti”, spune un bărbat.

Aproape de București este un loc exotic, cu apă termanlă, cocktailuri, ales de cei care nu au vrut să aibă parte de aglomerația de pe drumurile spre litoral.

Cât costă biletul de intrare

Prețul unui bilet începe de la 63 de lei și poate ajunge până la 193, în funcție de zona aleasă, dar și de durata vizitei.

„Avem peste 70 de activităţi. Discutăm de activităţi în saună, de aromaterapie sau diferite ritualuri prin care îmbunătăţim calitatea şi sănătatea pielii, sistemului respirator sau diferite activităţi în apă termală”, spune Cosmin Nicolae, director wellness.

În plus, de luni începe un festival internațional de aromaterapie, inclus în biletul de intrare, ce le oferă clienților sesiuni speciale de wellness și experiențe senzoriale.