Remedii naturale pentru migrene. Ai nevoie doar de foi de varză sau frunze de hrean

Remedii naturale pentru migrene. Ai nevoie doar de foi de varză sau frunze de hrean

Selen Osmanoglu
28 aug. 2025, 07:17
Remedii naturale pentru migrene. Ai nevoie doar de foi de varză sau frunze de hrean
Foto: Pixabay

Fiecare om s-a confruntat de-a lungul vieții cu o migrenă. Aceasta este o afecțiune comună, caracterizată prin dureri de cap intense, sensibilitate la lumină și zgomot și, uneori, greață. Trece cu o pastilă, însă există și remedii naturale.

Cuprins

  • Foile de varză
  • Frunzele de hrean

Foile de varză

Varza poate alina durerile de cap. frunzele conțin compuși antiinflamatori, precum sulforafanul, care pot contribui la reducerea inflamației și la atenuarea durerii, conform sfatnaturist.ro, citat de Click.

Mod de folosire:

  • Alegi 2-3 frunze mari și verzi de varză.
  • Le speli bine și le zdrobești ușor cu un sucitor pentru a elibera sucul activ.
  • Înfășori frunza zdrobită într-un tifon curat și aplici pe frunte sau tâmple.
  • Lași să acționeze 15-30 de minute, repetând dacă este cazul.

Frunzele de hrean

Hreanul are proprietăți analgezice și stimulente circulatorii. Este bun, de asemenea, pentru sinuzite și răceli.

Mod de folosire:

  • Zdrobești 2-3 frunze proaspete de hrean.
  • Le înfășori într-un tifon subțire.
  • Aplici pe frunte sau la baza gâtului, evitând contactul direct cu pielea sensibilă.
  • Lași să acționeze 10-20 de minute (senzația ușor de căldură sau usturime este normală)

Atenție! Nu menține frunzele mai mult de 20 de minute pentru a evita iritațiile.

Aceste remedii nu tratează cauza migrenei, ci ameliorează simptomele. Sunt soluții complementare sau pentru durerile de cap ușoare și moderate. Dacă migrenele sunt frecvente sau severe, consultă un medic specialist pentru evaluare și tratament adecvat.

