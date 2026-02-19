B1 Inregistrari!
Replica lui Raed Arafat după ce ne-a trezit cu RO-Alert-ul. Cine e vinovat că au sărit bucureștenii din paturi

Replica lui Raed Arafat după ce ne-a trezit cu RO-Alert-ul. Cine e vinovat că au sărit bucureștenii din paturi

Adrian A
19 feb. 2026, 10:32
Sursă foto: stirileprotv.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, nu a mai suportat glumele și înjurăturile pe tema RO-Alert-ului care a trezit bucureștenii la ora 4.20 dimineața și a venit cu o replică. Așa e făcut RO-Alert-ul, zice șeful DSU.

De ce a fost nevoie de RO-Alert la 4.20 dimineața

„Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte.

RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu., transmite Raed Arafat.

Pare puțin ilogic ce ne spune Raed Arafat, oamenii care erau deja pe stradă, știau că ninge, iar cei care se pregăteau să plece, cel mai probabil, au toți ferestre pe care se uită să vadă cum e afară. Dar e bine că suntem informați.
„Mesajele RO-ALERT se transmit pe baza informărilor primite de la ANM și sunt emise la nivelul dispeceratului, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Codul roșu de ninsori și viscol presupune fenomene periculoase, precum copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte riscuri majore pentru populație.
Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor. Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală.”, mai scrie Raed Arafat.

Raed Arafat: Vorbiți cu Android și IOS

Cât despre sunetul care te „trezește din morți”, Raed Arafat spune că este standard, conceput de Android și IOS. Așa că să nu ne mai supărăm pe el.

„Sunetul emis de RO-ALERT este unul standard și nu poate fi modificat în prezent. Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS.
Vom ține populația informată cu privire la demersurile realizate.
Totodată, aș dori, pe această cale, să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit, din structurile MAI și din structurile celorlalte autorități centrale și locale, dar mai ales vreau să le mulțumesc cetățenilor care au colaborat pe durata perioadei în care ne-am aflat sub incidența codurilor portocaliu și roșu.”, mai transmite șeful DSU.

Reacțiile bucureștenilor treziți de RO-Alert-ul lui Raed Arafat

„Reacția mea a fost efectiv să sar din pat să fug sub tocul ușii, pentru că în mintea mea semi conștientă erau doar 2 posibilități: 1. E cutremur, că altfel nu dai Ro alert la 4, sau 2: ne atacă în sfârșit extratereștrii! Nu mă răpiți voi pe mine în somn!!!”

„Ce ar trebui fac eu cu informația asta la 4 dimineața?”

„Ca să te dai jos din pat, să iei lopata și o bagi sub pernă! Să fim pregătiți, ce mama dracului?! Ce e asta?! Zăpadă iarnă?!”

 „A sărit sora-mea, a sărit cățelușa din pat… a lătrat jumătate de oră la calorifer… Păi de ce s-a dat RoAlert la 4, că de ce, păi noi nu vedem pe geam”

„Ce bine că a trezit RoAlert tot blocul – tot Bucureștiul, că altfel mă odihneam prea mult și nu vedeam vifornița de afară”

„Am 2 telefoane, unul nu era lângă mine, am crezut că mor, eram convins că a început războiul, atac nuclear, ceva. Dar nu, zăpadă, evitați să circulați cu mașina. ***, evitam orice în momentul ăla, pentru că DORMEAM!!!” , sunt doar câteva din reacțiile bucureștenilor după ce au fost treziți de RO-Alert-ul lui Raed Arafat

